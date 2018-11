Tips Menjadi Pembeli Tercepat pada Flash Sale Mobil Rp50 Juta dari Seva.id

Tak mudah mendapatkan mobil baru dengan harga relatif murah. Kadang pembeli harus menunggu sampai dealer memberikan diskon menarik, bahkan ada yang rela menanti sampai tahun berikutnya sambil berharap harga turun demi mendapatkan mobil yang diinginkan.Kini, Anda tak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mendapatkan mobil baru dengan harga yang sangat murah. Manfaatkan kesempatan emas memiliki mobil dengan harga murah melalui flash sale mobil Rp50 juta dari Seva.id pada 21 November 2018, pukul 21.11 WIB!Pada flash sale ini Anda bisa membeli mobil baru dengan membayar Rp50 juta saja, lalu Seva.id akan menanggung selisihnya.Pada flash sale kali ini, ada Daihatsu All New Terios yang bisa Anda bawa pulang hanya dengan mengeluarkan uang Rp50 juta.Daihatsu All New Terios merupakan mobil 7 seater yang diluncurkan pada akhir November 2017. Mobil ini dilengkapi berbagai fitur keren yang siap menemani perjalanan Anda, seperti sistem keyless entry, advanced audio system, kamera 360 derajat, lampu full LED, spion tengah anti-glare, serta dilengkapi sistem keamanan terkini yang melindungi Anda saat berkendara.Bagaimana cara mendapatkan Toyota All New Terios pada flash sale Seva.id? Intip empat langkahnya supaya Anda bisa menjadi pembeli tercepat.?1. Registrasi melalui. Anda bisa mendaftarkan diri dengan email ataupun menghubungkan akun media sosial Anda.2. Verifikasi akun Anda dengan mengklik tautan yang diberikan di email. Pastikan semua data yang dimasukkan benar.3. Lengkapi data diri Anda dengan mengisi nomor KTP pada halamanuntuk verifikasi data saat Anda berhasil menjadi pembeli tercepat.4. Tunggu tanggal flash sale dimulai, yaitu pada 21 November 2018, pukul 21.11 WIB.Sebelumnya, Seva.id telah dua kali mengadakan Flash Sale Mobil Rp50 juta. Pembeli tercepat pertama adalah Natashia Kairupan, asal Jakarta.Ini adalah kali pertama dia mengikuti flash sale mobil. "Puji syukur kami bisa mendapatkan Toyota Yaris dengan harga Rp50 juta. Mobil ini ibarat kado ulang tahun,” ujar Natashia saat diwawancarai Seva.id beberapa waktu lalu. Baca cerita lengkapnyaSedangkan pembeli tercepat pada flash sale kedua adalah Faris Zul Hilmi, seorang pegawai perusahaan bidang perbankan dan keuangan dengan kota registrasi Yogyakarta. Sebenarnya, Faris sudah mengikuti flash sale dari awal, namun kalah cepat dari Natashia.“Alhamdulillah saya tidak menyangka dapat beruntung menjadi pembeli tercepat. Saya mengincar Toyota Yaris, tapi rezekinya dapat Toyota Fortuner,” ungkap Faris saat dihubungi Seva.id melalui telepon. Baca cerita lengkapnya di sini. Jadi, bagi Anda yang ingin mendapatkan Daihatsu All New Terios hanya dengan harga Rp50 juta seperti Natashia dan Faris, jangan sampai ketinggalan Flash Sale Mobil Rp50 juta dari Seva.id! Yuk, ikutan sekarang!Intip juga review mobil Daihatsu All New Terios berikut ini.(ROS)