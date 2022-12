Diam-Diam Mitsubishi Xpander Disuntik 2 Fitur Baru

(ERA)

Jelang akhir tahun 2022, Mitsubishi Xpander mendapatkan peningkatan kemampuan agar semakin kompetitif di pasar otomotif. Mobil keluarga ini mendapatkan 2 fitur tambahan untuk menambah kenyamanan selama perjalanan.Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuhiro Tsuchida, menyematkan fitur filter AC dan wireless charging. Kedua fitur ini bisa didapatkan untuk mobil Xpander model year 2023."Benar, kami menyematkan beberapa peningkatan kepada model Mitsubishi Xpander tahun model 2023, dengan peningkatan AC filter untuk varian Ultimate (AT), Sport (AT/MT) dan Exceed (AT/MT)," ujar Tetsuhiro Tsuchida melalui pesan singkatnya.Tsuchida menjelaskan fitur filter AC ini memiliki kemampuan Micron Air Filtration yang berfungsi mengeliminasi partikel mikroskopis yang mungkin memiliki pengaruh negatif pada alergi dan kesehatan. Partikel ukuran 20 - 50 µm seperti serbuk sari diserap dan dihilangkan dengan menggunakan media filter non -anyaman."Sirkulasi udara yang beredar di dalam kabin dapat terfilter secara lebih sempurna sehingga pengguna dapat lebih nyaman dan terlindungi.""Selain itu, varian Ultimate AT juga mendapatkan fitur wireless charging untuk meningkatkan kenyamanan konsumen saat berada di dalam kabin dan berkendara," lanjut Tsuchida.Tidak ada perubahan performa untuk rival Toyota Veloz dan Daihatsu Xenia tersebut. Masih mengandalkan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve 1.499 cc dengan tenaga 105 ps dan torsi 141 Nm.Penambahan fitur ini juga berdampak kepada penyesuaian harga jual. Harga Xpander Varian Ultimate CVT mengalami kenaikan Rp2 juta, sedangkan varian Sport, Exceed, dan GLS mendapatkan kenaikan harga Rp1 juta (on the road DKI Jakarta).