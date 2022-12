Honda Kembangkan Teknologi ADAS Generasi Terbaru, Bisa Parkir Sendiri

Tokyo: Honda berkomitmen dalam meningkatkan kualitas keselamatan di jalan dengan semangat Safety for Everyone. Oleh sebab itu, merek asal Jepang itu kemudian berinovasi dengan menghadirkan generasi terbaru Advanced Driver Assistance System (ADAS) untuk membantu pengemudi selama di dalam mobil.



Di generasi kedua ini, mereka menyiapkan 2 paket ADAS yang diberi nama Honda Sensing 360 (HS360) dan Hondang Sensing Elite (HSE). Keduanya akan digunakan di masa mendatang dengan menambahkan sejumlah fungsi-fungsi baru jika dibandingkan generasi yang ada sekarang.



HS360 akan dibuat agar dapat mengurangi beban pengemudi dengan mendeteksi kondisi abnormal yang terjadi pada pengemudi dan juga lingkungan di sekitar kendaraan serta dapat lebih mengurangi risiko terjadinya tabrakan dengan fitur omnidirectional 360. Teknologi ini rencananya akan diterapkan secara berurutan mulai tahun 2024, dan terdiri atas Advanced In Lane Driving with Hands-off Function, Driver Emergency Support System, Exit Warning, Driver Attention Warning and Collision Warning, In-Lane Collision Avoidance Assist Technology, dan Emergency Steering Support Technology.



Kemudian HSE akan dikembangkan menjadi teknologi baru untuk membantu pengemudi mencapai perjalanan yang aman dan tanpa gangguan dari rumah ke tujuan mereka dengan ketenangan pikiran di kondisi jalan mana pun, termasuk jalan bebas hambatan, memanfaatkan pengenalan, dan pemahaman teknologi kecerdasan buatan (AI). HSE akan terdiri atas Driver assistance on non-expressway roads, Automatic parking assist, Driver assistance for all expressway driving situations. Teknologi baru ini juga rencananya akan diterapkan berurutan secara global mulai tahun 2024.



Tujuan kedua teknologi baru tersebut adalah untuk mengurangi tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas global yang melibatkan sepeda motor dan mobil hingga setengahnya pada tahun 2030. Perusahaan kemudian telah menetapkan target sebagai berikut:



Berusaha melengkapi semua model mobil barunya secara global dengan ADAS dengan fungsi deteksi sepeda motor pada tahun 2030, Berusaha melengkapi semua model baru di semua pasar utama dengan Honda SENSING 360 by 2030.



Honda SENSING merupakan perangkat teknologi keselamatan dan sistem bantuan pengemudi yang saat ini diterapkan pada model produksi massal kendaraan roda empatnya. Teknologi ini telah dipasang pada 99 persen model mobil baru yang dijual di Jepang dan juga Amerika Serikat dan 86 persen secara global. Penjualan kumulatif kendaraan yang dilengkapi dengan Honda SENSING kini mencapai 14 juta unit.



Perusahaan berusaha agar kecelakaan lalu lintas nol kematian yang melibatkan sepeda motor dan mobil secara global pada tahun 2050. Dengan memanfaatkan kekuatan yang unik untuk perusahaan yang melakukan baik bisnis sepeda motor maupun mobil dalam penelitian dan pengembangan keselamatan teknologi, jenama asal Jepang ini akan bekerja dengan tulus untuk mewujudkan masyarakat bebas tabrakan semua orang berbagi jalan.

(ERA)