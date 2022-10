Rayakan Ultah ke-41, VVC Gelar Drag Race dengan Target 500 Peserta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Merayakan ulang tahun ke-41, Volkswagen Van Club (VVC) yang telah memiliki ratusan member di seluruh Indonesia ini terlihat tetap solid. Seraya memboyong tagline ‘VVC Semakin Hebat’, sebagai penambah semangat para anggotanya untuk bisa lebih baik lagi.Menyambut perayaan anniversary tersebut, VVC pun menggelar beragam kegiatan yang didasari oleh moto ‘VVC Peduli Sesama, Prestasi Membangun Negeri'.Selain bakti sosial dan sejumlah aktivitas lainnya, salah satu kegiatan yang relatif menggebrak dan menarik minat peserta, adalah gelaran adu kebut di lintasan lurus. Drag Race Series Volkswagen (VW) 2022 yang kali ini masuk seri kedua.Rencananya drag race VVC tersebut bakal berlangsung pada 22-23 Oktober 2022, di kawasan sirkuit non permanen Adhi City Sentul, Bogor, Jawa Barat, dengan mengusung nama event ‘Go and Fast’.Ajang balap melibas trek 402 meter dan 201 meter ini tak hanya diperuntukkan para pengguna VW. Melainkan juga pengguna mobil non VW dan motor. Semua dibagi sesuai kelas masing-masing mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan Ikatan Motor Indonesia (IMI).Adapun kelas-kelas yang dilombakan adalah kelas FFA VW, kelas VW Single/Two/Four Barrel, kelas VW Water Cooled serta kelas VW Rookie/Pemula.Sedangkan untuk non VW, all brand Jepang, Korea, Amerika dan lainnya terdiri dari kelas Minibus 1300cc (3 seater), kelas City Car 1300cc (2 seater), dan Bracket Time All Brand (9, 10, 11, 12, dan 13 inci). Adapun untuk roda dua, terbagi dalam kelas Bracket Time Drag Bike (8, 9, dan 10 inci)“Kami targetkan lebih dari 500 peserta, baik itu pengguna VW, maupun mobil non VW dan roda dua. Sirkuit non permanen dan regulasinya sudah kami persiapkan,” ucap Ketua Pelaksana Drag Race seri 2 VVC Go and Fast, yang juga Kepala Bidang Otomotif VVC, Harvyanto Suharto, dalam jumpa pers di daerah Sentul, Kamis (13/10/2022).Harvy menambahkan selain pengguna VW dari berbagai daerah di Indonesia, nantinya akan ada sejumlah pengguna VW dari beberapa negara Asia Tenggara yang ikut serta. “Salah satunya yang barusan konfirmasi adalah dari Malaysia,” ungkapnya.Lanjut Harvy, bagi mereka yang memiliki birahi tinggi untuk kebut-kebutan di jalan, silahkan mendaftarkan diri dan bertanding sportif mengukir prestasi dalam kegiatan ini. Untuk batas pendaftaran peserta, paling lambat Kamis (20/10/2022).Ketentuan biaya pendaftarannya, untuk peserta mobil Rp650 ribu, dan peserta motor Rp400 ribu. “Kami masih terima pendaftaran pada 21 Oktober, tapi bakal dikenai biaya tambahan Rp100 ribu,” tukasnya.Kejuaraan drag race ini memperebutkan hadiah piala, uang tunai dan voucher. Terkait pemenang, event yang sementara ini didukung Adhi City Sentul, Jakarta Storm Speed, dan HSR Wheel rencananya tak hanya memberi hadiah buat para pemenang drag.“Nantinya juga ada pemenang untuk kelas mekanik, serta pemenang untuk paddock terbaik. Pemenang paddock terbaik ini dilihat dari kebersihan, kerapihan alat-alat setelah digunakan, serta standar penilaian lain yang telah ditetapkan oleh tim penilai,” terang Harvy.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum VVC, Irjen Pol (Purn) Drs. Pudji Hartanto MM menyatakan, gelaran drag race untuk komunitas VW dan peserta umum ini ibarat obat.Penghilang dahaga para pecinta dan pegiat otomotif Tanah Air, khususnya pengguna VW, dalam menyalurkan hobi, setelah sekian lama terhambat pandemi.“Drag race VVC ini juga untuk merajut dan membangun kembali jiwa sportivitas, dan kreativitas positif di dunia olah raga otomotif. Tentunya untuk bisa menghasilkan prestasi terbaik buat negeri yang kita cintai ini,” imbuhnya.