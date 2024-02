Kredit Kendaraan Listrik Naik, Adira Finance: Sampai 4.000 Unit

Ekawan Raharja • 14 Februari 2024 07:21



Jakarta: Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik berbanding lurus dengan jumlah kredit kendaraan kendaraan. Adira Finance pun merasakan ada banyak konsumen yang melakukan pembelian kendaraan listrik secara kredit di tahun 2023. Chief of Financial Officer Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, membeberkan ada 4.319 unit kendaraan listrik yang mereka biayaan di tahun lalu. Rinciannya terdiri atas 3.967 motor listrik, dan sisanya adalah mobil listrik. "Jumlah (value pembiayaan) itu mobil listrik 65 persen sedangkan motor listrik sebesar 35 persen," ujar Gani di Menteng Jakarta pada Selasa (13-2-2024). Hingga Desember 2023, pembiayaan kendaraan listrik di Adira Finance terus menunjukan tren kenaikan signifikan hingga mencapai Rp189 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik yang terus meningkat, tersedianya beragam merek kendaraan Listrik, serta keberlanjutan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk insentif pajak penjualan. Presiden Direktur Adira Finance, Dewa Made Susila, kemudian menjelaskan pertumbuhan pasar sepeda motor di Indonesia mencapai 12 persen dan tembus di 6 juta unit per tahun, sedangkan pasar mobil turun 2 persen dan setara dengan 998 ribu unit dalam setahun. Meski demikian, perusahaan berhasil menaikan angka penyaluran kredit di kedua segmen kendaraan tersebut. “Adira Finance berhasil memperkuat bisnis otomotifnya di tahun 2023 yang tercermin dari kenaikan pangsa pasar mobil baru dan sepeda motor baru masing-masing sebesar 5 persen dan 10 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,0 persen dan 8,2 persen, ujar Made. Perusahaan juga telah mengadakan beragam ajang perhelatan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di sepanjang tahun 2023 diantaranya Indonesia International Motor Show (IIMS) Jakarta dan Surabaya, Adira Festival di 5 kota besar, Sobat Expo, Jakarta Fair Kemayoran, dan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), serta ajang pameran lainnya. Demikian pula dengan program-program loyalitas pelanggan yang telah meningkatkan retensi pelanggan tahun 2023.