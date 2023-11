Wuling BinguoEV Lebih Besar, Canggih, dan Fungsional

Ekawan Raharja • 25 November 2023 19:16



Jakarta: Berkesempatan melakukan test drive perdana Wuling BinguoEV di kawasan BSD City, Tangerang, Kamis (23/11) memang memberi impresi tersendiri. Kali pertama melihat penampakan luarnya secara langsung, kesan lebih berkelas sontak mencuat dari mobil listrik kedua yang dirilis Wuling Motors ini. “Memang BinguoEV tidak hanya menawarkan tampilan yang ikonik, tetapi juga fitur inovatif yang menyajikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Keamanan baterai dan rangka yang kuat pun menjadi prioritas utama dalam merancang BinguoEV,” terang Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko, di BSD City Tangerang Selatan. Desainnya kelihatan lebih 'manis' dibandingkan generasi mobil listrik sebelumnya, Air ev. Soal ukuran, BinguoEV lebih besar dibandingkan Air ev, dengan dimensi panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, tinggi 1.580 mm, dan wheelbase 2.560 mm. Desain Eksterior BinguoEV yang Ikonik Bentukan luar dari kendaraan listrik yang belum mengantongi harga jual ini dikatakan mengantongi desain ikonik, diperkuat visual yang tak lekang dimakan waktu. Ditopang dengan tiga opsi warna yang kalem, lembut, tapi menggemaskan. Yaitu Milk Tea, Galaxy Blue, dan Mousse Green. Melihat bagian depannya terdapat X-Shaped LED Headlamp dan Diamond Corrugated Grille. Mobil kompak ini mengaplikasikan Flowing Water Body Curve di bagian samping, dan Water Splash Wheel Cap yang bikin tampilannya elegan dengan kesan unik. Lini buritan, dilengkapi X-Shaped LED Tail Lights dan Streamline Ducktail. Kelihatan modern dan futuristik. Interior yang Lapang dengan Fungsional Tak sabar ingin menjajalnya, apalagi awan gelap sudah menggelayut di lokasi kegiatan. Masuk ke dalam kabin, sejumlah keunggulan tampak ditawarkan di bagian interiornya. Nuansa berkelas coba dihadirkan, dipadukan warna terang yang dijuluki glossy ceramic, dengan bahan kulit halus. Menjadikannya sebuah mobil listrik yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga nyaman serta lapang. Ruang penyimpanan kelihatan luas dan mudah diakses, dengan konfigurasi kursi 50:50 di baris kedua. Pengemudi dan penumpang dapat dengan mudah mengatur barang-barang mereka, dengan adanya 15 kompartemen. Duduk di kursi empuk di belakang kemudi, pengaturan kursi elektrik 6 arah menawarkan penyesuaian posisi duduk lebih mudah dan nyaman. Bahkan untuk pengemudi yang berpostur tidak tinggi sekalipun. Melihat kemudi, tombol-tombol pengaturan perangkat audio di head unit berada di sebelah kanan. Sementara tombol untuk cruise control, berada di sebelah kiri. Menatap bagian dasbornya, desain perangkat head unit layar sentuh ukuran 10,25 inci TFT Dual Screen terlihat futuristik dan menarik. Pengaturan sirkulasi pendingin ruang kabin sistem putar tombol. Mirip seperti Air ev, BinguoEV juga menyematkan rotary gear selector, transmisi berbentuk tombol putar. Cara Unik Mengubah Transmisi Untuk memindahkan transmisi, tinggal putar knop sesuai huruf. Putar ke D untuk berjalan maju, putar ke R untuk mobil mundur, arahkan ke N untuk posisi berhenti Netral. Putar ke huruf P, bila mobil ingin parkir dalam jangka waktu lama. “Mobil ini tidak seperti Air ev yang setelah injak pedal rem, bila ingin melaju lagi, pindahkan pijakan ke pedal gas. Kalau BinguoEV, injak pedal rem kemudian bila ingin melaju lagi, tinggal angkat pijakan kaki dari pedal rem. Kendaraan akan melaju perlahan, dan apabila mau tambah kecepatan, baru injak pedal gas,” ungkap Danang. Tapi pengguna juga tak perlu khawatir ketika angkat pijakan dari pedal rem, mobil akan melaju cepat lalu berisiko menabrak kendaraan di depannya. “Bergerak majunya pelan kok, seperti mobil berteknologi CVT,” terangnya. Mobil kompak ini juga tidak ada tombol start stop, alias Smart Start System and Keyless Entry. Jadi setelah pengguna masuk, hanya perlu menginjak pedal rem, putar knop transmisi ke posisi D, lalu menonaktifkan parking brake di konsol tengah. Mobil kemudian bisa dijalankan. Floating Island Center Console-nya menciptakan tampilan futuristik dan menawan, sementara pilihan warna interior elegan. Seperti Brown and White, untuk mobil dengan warna body Milk Tea dan Mousse Green. Serta Black and White untuk warna body Galaxy Blue. Headroom dan legroom pada baris kedua tersaji luas, tidak membuat lutut menyentuh kursi bagian depannya. Demi memanjakan pengguna, mobil ini dilengkapi fitur berkendara yang memudahkan selama perjalanan. Mulai dari Cruise Control, Rear Parking Sensor and Camera, Smart Start System, empat opsi mode berkendara (ECO, ECO+, Normal dan Sport), 4 Full-Range Speakers, dan ISOFIX. “Ingat ya, mode berkendara ECO+ itu bukan lebih hemat dari ECO, tapi malah sedikit lebih di atas ECO,” lanjut Danang. Tidak mau lama-lama, langsung Medcom.id injak pedal rem, tekan tombol parkir brake, putar knop transmisi ke posisi D. Angkat kaki pelan-pelan dari pedal rem, mobil mulai melaju. Dalam uji berkendara, sempat menjajal semua opsi mode berkendara, dengan mode sport hingga kecepatan sekitar 90 Km/jam. Tidak berani lebih, karena merupakan kawasan komplek perumahan mewah, yang sesekali ada mobil atau motor yang melintas. Mencoba parkir mundur memanfaatkan Rear Parking Sensor and Camera, berkendara zig-zag menikmati suspensi yang nyaman, dan tentunya mencoba fitur Cruise Control. Oh iya, untuk mengaktifkan fitur ini, bisa dilakukan kalau kecepatan kendaraan sudah berada di atas 40 Km/jam ya. Tak lupa, fitur Electric Parking Brake with Automatic Vehicle Hold, kendaraan mengunci di tanjakan tanpa khawatir bergerak mundur. Fitur lainnya, tersedia Dual Front Airbags, ABS dan EBD, Tire Pressure Monitoring System, Immobilizer, USB Port, Multifunction Steering Switch, Electric Adjustable Outside Mirror dan pastinya Power Windows. Jarak Tempuhnya Sampai 333 KM Model terbaru ini dipasarkan dengan baterai Lithium Ferro Phosphate bersertifikasi IP67. Trim pertama berkapasitas 31.9 kWh, sanggup melaju hingga 333 km, dan trim tertinggi berkapasitas 37.9 kWh, bisa melaju hingga 410 km. "Yang baterai 333 km torsinya 150 Nm, kalau yang 410 km lebih kecil, 125 Nm," jelasnya. Rencananya harga mobil listrik ini bakal dirilis bulan depan. “Buat yang berminat, pre booking Rp10 juta, nanti dapat perangkat standing charger dan charging kit,” kata Danang. Kira-kira, berapa harga yang cocok untuk BinguoEV? Rp350 jutaan boleh barangkali ya? (Autogear.id/Alun Segoro)

