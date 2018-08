New A8 L & New RS 5 Coupe, Lengkapi Keluarga Sedan Audi Indonesia

Audi Indonesia kini resmi memasarkan New A8 L dan New RS 5 Coupe. Keduanya merupakan sedan dengan keunggulan sasis dan perfoma dengan filosofi vorsprung druch technik khas Audi."Baik New A8 L dan New RS 5 Coupe merupakan dua produk terbaik yang mengusung filosofi vorsprung druch technik khas Audi. Keduanya menunjukan desain mobil Audi yang stylish, sasis teknologi tinggi di balik body serta kekuatan mesin yang menyuguhkan performa istimewa," beber CEO PT Garuda Mataram Motor, Andrew Nasuri, dipembukaan GIIAS 2018, Kamis (2/8/2018).Di mulai dari New A8 L yang menjadi flagship Audi Indonesia. Saloon premium ini menawarkan eksterior baru, interior dengan konsep pengoperasian layar sentuh, hingga pembenaman teknologi mild hybrid.Desain New A8 L menampilkan garis desain baru, single frame grill, serta lebih panjang 13 mm dari A8 standar. Efeknya membuat New A8 L memiliki kabin lebih lapang dan desain interior lebih modern dengan minim tombol berganti layar sentuh 10,1 inci.Di balik kap mesin terpasang mesin V6 Turbo 3.000 cc TFSI bertenaga 340 daya kuda. Tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui sistem permanen quattro melalui transmisi 8-percepatan tiptronic otomatis.Belum lagi teknologi mild hybrid yang terpasang membuat penghematan bensin 0,7 liter per 100 kilometer. Jika membutuhkan yang bertenaga, bisa memilih New RS 5 Coupe.Sedan ini diciptakan dengan mengambil DNA Audi 90 quattro IMSA GTO. Hal ini terlihat dari kisi-kisi dengan motif honey comb, grill model single frame lebih lebar dan datar, diffuser di belakang, dan lips spoiler di pintu bagasi.Jantung pacunya dibekali V6 2.900 cc biturbo bertenaga 450 daya kuda dan torsi 600 nm. Jika menilik performanya, akselerasi 0-100 kilometer per jam (kpj) hanya 3,9 detik dan kecepatan puncak 280 kpj."New RS 5 Coupe menawarkan coupe berperforma tinggi yang mengkombinasikan nilai-nilai elegan dan kemudahan dikendarai sehari-hari. Mesin V6 biturbo yang diusung tak hanya memberikan keunggulan performa namun juga efisiensi yang optimal," sambung Andrew.Konsumen bisa membeli New A8 L dengan harga Rp2,950 miliar (on the road), dan New RS 5 Coupe dijual Rp2,635 miliar (on the road).(UDA)