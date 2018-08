New BMW M2 Coupe, Pakai 'Baju' Baru

BMW Indonesia secara diam-diam melakukan penyegaran untuk BMW M2 Coupe. M2 Coupé terbaru hadir dengan tampilan lebih dinamis hingga teknologi motorsport yang sangat kompetitif di lintasan balap.“Di ajang GIIAS 2018, BMW M2 Coupé terbaru hadir sebagai salah satu ikon utama BMW M Corner di BMW Group Pavilion dan hadirkan tolak ukur baru dalam hal kedinamisan dan desain sporty," ujar President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, di sela-sela GIIAS 2018.Ubahan tampak di lampu BMW Icon Adaptive LED dengan BMW Selective Veam, Cornering lights, dan anti-dazzle high-beam assistant. Selain itu Apron depan rendah dengan intake udara besar, sisi samping dengan garis otot yang dipertegas insang pada bagian fender sebagai ciri khas M. Pelek aluminium 19-inci dengan desain double-spoke khas line up BMW M.Ada juga penggunaan knalpot M-specific twin-tailpipe memainkan peran penting dalam menunjukkan ciri khas M pada BMW M2 Coupé terbaru. Adapun L-shaped LED terbaru di bagian belakang makin memperkuat kesan dinamis yang berkarakter.Karakter khas kendaraan BMW M tidak hanya hadir di bagian eksterior namun juga tampil pada desain interior. Balutan Alcantara di detail pintu dan handbrake boot bersama dengan open-pore carbon fibre di bagian dashboard dan center console dikombinasikan polar blue contrast stitching dan juga embos huruf M di detail-detail tertentu.Keberadaan BMW M sports seats, lingkar kemudi BMW M sports, dan BMW M gearshift lever memastikan pengemudi BMW M2 Coupé terbaru dapat mengendalikan mobil dengan sempurna.M2 Coupe masih mengandalkan mesin 3.000 cc TwinPower Turbo Dilengkapi TwinScroll turbocharger dengan exhaust manifold yang memiliki saluran kembar, terpisah dengan dinding tipis untuk mendukung efisiensi mesin yang lebih baik.Tercatat M2 Coupé terbaru mampu mengeluarkan tenaga maksimum hingga 370 daya kuda dan torsi puncak pada 465 nm mulai dari 1.400 rpm hingga ke 5.560 rpm, dengan fungsi overboost, torsi melonjak hingga 500 Nm dari 1.450 rpm ke 4.750 rpm. Mesin ini dapat mencapai mengantarkan M2 Coupe melesat 0–100 kilometer per jam hanya dalam waktu 4,3 detik.Rival Porsche Cayman S dan Jaguar F-Type baru akan tersedia di dealer-dealer resmi BMW M pada Agustus 2018. Konsumen bisa memboyongnya dengan harga Rp1,429 miliar (off the road).(UDA)