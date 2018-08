Niat Serius DFSK di Indonesia

DFSK termasuk anak kemarin sore yang baru masuk ke industri otomotif Indonesia. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan pabrikan asal Tiongkok tersebut untuk menekankan komitmen mereka melayani pasar di tanah air yang gemuk.Bagaimana tidak, setiap tahunnya pasar Indonesia berhasil menjual satu juta mobil. Angka ini bahkan bisa bertambah mengingat jumlah penduduk masyarakat di Indonesia yang di atas ratusan juta dan angka kepemilikan mobil yang masih rendah.Managing Director of Sales Ccenter PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, menjelaskan mereka siap untuk menghadirkan produk-produk berkualitas di Indonesia. Seperti halnya saat ini Glory 580 yang saat ini diproduksi di pabrik mereka yang terletak di Cikande Banten."DFSK selalu berkomitmen untuk membangun berbagai produk SUV berkinerja dan berkualitas tinggi. Glory 580 yang merupakan model pertam kami yang diluncurkan di pasar Indonesia, menjadi persembagan kami yang luar biasa bagi segmen mobil tersebut," pungkasnya di sela-sela pembukaan booth DFSK di GIIAS 2018.Selain itu, saudara senegara dari Wuling Motors ini juga sudah memiliki beberapa rencana ke depannya. Diklaim ini adalah bentuk keseriusan mereka untuk pasar otomotif tanah air.Pertama adalah meningkatkan investasi demi menciptakan sistem manufaktur paling maju. Termasuk untuk mendorong standar industri 4.0 hingga menambah fasilitas produksi mesin.Rencana lainnya juga terus menambah dealer mereka dan juga meningkatkan kualitas. Bahkan dalam tiga bulan mendatang, ditargetkan mereka sudah memiliki 50 dealer tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Kemudian untuk strategi jangka pendeknya saat ini adalah menghadirkan kegiatan SUper Experience Activity bertajuk by Dreams to Glory di Indonesia. Kegiatan ini berisikan uji coba di 38 dealer yang tersedia, uji coba bersama tim perfesional, tur ke ratusan kota, dan layakakn DFSK Super car.(UDA)