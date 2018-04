Tiga Hal Istimewa di All New BMW X3 di Indonesia

All New BMX X3 resmi mengaspal di Indonesia pada Rabu (11/4/2018). Konsumen yang berminat menebus premium mid-size (sport activy vehicle) ini sudah bisa memesannya melalui jaringan dealer BMW terdekat.Nama X3, sudah cukup kuat melekat pada konsumen Indonesia. Dan di generasi ketiga ini, BMW yakin model terbarunya mampu diterima pasar dengan baik, terlebih BMW punya tiga kuncian untuk mobil ini."Mobil ini tidak hanya baru, tapi juga terbaik di kelasnya. Kami punya tiga pilar yang merupakan kunci sukses mobil ini dipasaran," ujar Jodie O'tania, Vice President of Corporate Communication BMW Group Indonesia.Pertama adalah fungsionalitas, mobil ini hadir serba bisa dengan mengkombinaskan kemampuan off-road dengan kenyamanan untuk perkotaan. "Hal ini sudah dibuktikan pada generasi kedua," sambung Jodie.Lalu kedua adalah desain. Mobil generasi ketiga ini jauh beda dengan generasi kedua serta punya ragam penyempurnaan. Desain tegas khas SAV, maskulin dan dinamis, serta bobot yang berkurang hingga 50 kg.Ketiga adalah mobil ini dirakit lokal di Indonesia. "Dengan partner strategis kami, hal ini bisa membuat daftar tunggu konsumen lebih singkat serta harga jual lebih terjangkau," pungkas wanita ramah itu.(UDA)