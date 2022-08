CRV Club Indonesia Resmi Menjadi "Remaja"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

CRV Club Indonesia (CCI) menjadi salah satu klub mobil di Indonesia yang sudah cukup lama menjadi wadah para pengguna mobil sport utility vehicle (SUV) tersebut. Bahkan pada Sabtu (20-8-2022), mereka genap menginjakan umur 17 tahun.CCI kemudian menggelar ulang tahun mereka secara meriah dan melibatkan sekitar 300 orang peserta. Di mulai dari pawai dari Cempaka Putih, melewati sejumlah ikon Kota Jakarta, dan berakhir di Hotel Mercure Ancol. Kemudian di malam hari mereka semua merayakan seremonial ulang tahun dan menandai langkah 17 tahun CCI dimulai."Pelaksanaan anniversary ke-17 CCI merupakan kegiatan yang sangat istimewa karena dilaksanakan secara offline dan dihadiri oleh hampir semua perwakilan chapter dari seluruh Indonesia," ungkap Ketua Pelaksana, Oni Roni, melalui keterangan resminya.Ketua Umum CRV Club Indonesia, Johannes Turangan, menjelaskan momen ini merupakan waktu yang tepat untuk berkumpul serta bersilaturahmi. Terlebih momen-momen kumpul ini juga bisa menjadi pemantik untuk membantu pergerakan ekonomi dan promosi pariwisata."Acara anniversary ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi seluruh member, tetapi juga membawa pesan penting agar setiap Chapter CCI berserta seluruh membernya bisa membawa dampak positif untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi otomotif di Indonesia ,membantu peningkatan promosi Pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan pelaksanaan CSR (CRV Social Responsibility)," ungkap pria yang akrab di sapa Joe.CCI saat ini diketahui sudah memiliki 25 chapter di seluruh Indonesia dengan hampir 2.700 orang anggota. Mereka juga memiliki motto We are Family, We Are united, We Are CRV Club Indonesia.