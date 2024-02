Suzuki Jimny 5 Pintu Lengkapi Pilihan Mobil Offroad

Ekawan Raharja • 15 Februari 2024 17:47



Jakarta: Konsumen Suzuki Jimny kini mendapatkan pilihan lebih banyak untuk menemani aktivitas offroad. Jimny model 5 pintu kini sudah mulai di jual di Indonesia, dan menawarkan aspek fungsional yang lebih dibandingkan versi 3 pintu. 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Matsushita Ryohei, menjelaskan Jimny memiliki sisi historis dan kesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Dikenal sejak tahun 1970-an, Jimny dinilai memiliki desain otentik yang tidak tergerus waktu dan tetap memiliki identitas yang kuat selama lebih dari setengah abad. Jimny terus dikembangkan untuk memaksimalkan pengalaman penggunanya, salah satunya pada sisi fungsionalitas. Merespon antusiasme dan permintaan penggemar di Indonesia, Suzuki Indonesia dengan bangga menghadirkan model terbaru dalam keluarga SUV legendaris kami yaitu Suzuki Jimny 5-door di pasar Indonesia,” ungkap Matsushita pada Kamis (15-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Memiliki Bagasi Lebih Lega dan Fungsional Insinyur di Jepang mendesain Jimny 5 pintu dengan panjang 3.965 mm dan wheelbase 2.590 mm. Sehingga kapasitas bagasi ditingkatkan menjadi 211 liter yang bisa dimanfaatkan membawa berbagai perlengkapan berpetualang. Penambahan pintu juga membuat akses penumpang belakang untuk masuk ke mobil lebih mudah. Perbedaan dengan Jimny 3 Pintu Agar memiliki perbedaan dengan Jimny 3 pintu, konsumen Jimny 5 pintu akan mendapatkan tampilan fascia Chrome Front Grille. Di bagian belakang juga bisa ditemukan kamera dan 4 titik sensor parkir. Keamanan penumpang juga ditingkatkan dengan 6 buah airbag. Sedangkan untuk memberikan hiburan yang menyenangkan, tersematkan 9 inch touchscreen head unit with smartphone connections dengan layanan yang lengkap. Dukungan Mesin K15B Mesin yang digunakan tidak berubah, masih mesin K15B bertenaga 1.500 cc yang mampu hasilkan tenaga 102 PS @ 6.000 rpm dan torsi 130 Nm @ 4.000 rpm. Tenaga ini akan disalurkan ke roda melalui pilihan transmisi manual (MT) 5 percepatan dan otomatis (AT) 4 percepatan. Kemampuan offroad Jimny 5 pintu tidak luntur dengan fitur sistem penggerak 4 roda (4x4) yang dinamakan AllGrip Pro, dimana pengguna Suzuki Jimny 5-door dapat memilih penggerak roda sesuai kebutuhan. Kemampuannya dalam memberikan kemudahan bagi pengendara dalam menaklukan medan offroad, ditunjang dengan adanya teknologi seperti Hill Descent Control dan Hill Hold Assist. Harga Suzuki Jimny 5 Pintu Jimny 5-door (AT) : Rp475.600.000 Jimny 5-door Dual Tone (AT) : Rp478.600.000 Jimny 5-door (MT) : Rp462.000.000 Jimny 5-door Dual Tone (MT) : Rp465.000.000