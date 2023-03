Harga Chery Omoda 5 Naik Rp1,8 Juta, Chery: Berdasarkan Survey

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chery Omoda 5 kini sudah memiliki banderol resmi mulai dari Rp329,8 juta (on the road DKI Jakarta). Banderol ini mengalami kenaikan Rp1,8 juta jika dibandingkan harga pre-order, dan pihak pabrikan menilai ini sudah berdasarkan hasil riset.Sales Director PT Chery Sales Indonesia (CSI), Rendi Radito, menyebutkan penetapan harga ini merupakan analisis dan dari beberapa survey yang telah dilakukan perusahaan. Sejak awal kehadirannya di Indonesia tahun 2022 yang lalu, CSI telah mempersiapkan diri dengan mempelajari selera pasar."Berbagai survey telah dilakukan untuk semakin memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar dari sebuah brand otomotif. Kemudian, didapatkanlah hal-hal apa saja yang diharapkan konsumen dari sebuah kendaraan SUV Crossover Premium," ujar Rendi pada Minggu (12-3-2023) di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.Berdasarkan hasil survey, konsumen Omoda 5 kebanyakan ke dalam kategori emotional buyer. Pada tipe konsumen seperti ini, yang pertama kali mereka lihat dari adalah desainnya. Menurut para konsumen, mobil itu bukan sekedar alat transportasi tetapi bagi sudah menjadi gaya hidup untuk menunjang penampilan.Survey berikutnya dilakukan untuk memahami respon konsumen terhadap. Di sini, merek asal Tiongkok tersebut ingin mengetahui tanggapan mengenai fitur-fitur yang dimiliki Omoda 5 dan menganalisis kesesuaiannya dengan survey terdahulu.“Kami melakukan survei kepada para konsumen yang ingin dan sudah melakukan pre-booking Omoda 5.Hal ini penting agar kami bisa terus memahami apa yang disukai oleh konsumen. Karena kami tahu, selera konsumen bisa berubah dari waktu ke waktu. Dengan survei ini juga kami bisa meningkatkan fungsi dari masing-masing fitur yang difavoritkan,” jelas Rendi lagi.Saat ini Omoda 5 varian RZ dijual dengan harga Rp399,8 juta, sedangkan Omoda 5 varian Z dibanderol Rp329,8 juta (on the road DKI Jakarta).Jika melihat beberapa kompetitornya, terdapat Honda HR-V yang dihargai mulai dari Rp375,9 juta untuk varian terendah S CVT dan varian tertinggi 1.5 Turbo RS dibanderol 532,4 juta. Kemudian juga ada Hyundai Creta yang dihargai mulai dari Rp291,3 juta sampai 408,3 juta (on the road DKI Jakarta). Belum lagi Wuling Alvez yang menjadi compact SUV paling terjangkau yang ada di pasar otomotif mulai dari Rp209 juta, lalu varian CE yang dibanderol Rp255 juta, sedangkan varian EX sebagai flagship dihargai Rp295 juta (on the road DKI Jakarta).