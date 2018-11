Babak Baru All New Mazda3

Mazda akhirnya mengungkap All New Mazda3 kepada publik. Secara keseluruhan mobil ini terlahir baru dan lebih cantik dari generasi sebelummya.Disebutkan All New Mazda3 lahir terbaru karena mengadopsi sasis terbaru yang dikembangkan oleh Mazda. Sasis yang digunakan ini nantinya juga akan digunakan oleh beberapa model Mazda lainnya.Berhubung sasis baru yang digunakan ini, Mazda3 terbaru sanggup menggendong mesin Skyactiv-G 1.500 cc, 2.000 cc, serta 2.500 cc untuk bensin dan Skyactiv-D 1.800 cc untuk diesel. Bahkan rancang bangun ini juga didesain siap untuk menamping Skyactiv-X yang menjadi mesin terbaru pabrikan asal Jepang tersebut.Nantinya mobil ini akan mengusung transmisi 6 percepatan manual atau 6-percepatan otomatis untuk penyaluran tenaga.Mazda mempersiapkan Mazda3 untuk model sedan dan hatchback. Meski sama-sama mengusung tema Koso Design, namun kedua memiliki karakteristik yang berbeda. Model sedan diperuntukan yang mencari gaya elegan, dan model hatchback untuk gaya yang lebih emosional."Mazda3 terbaru yang kami luncurkan hari ini memulai era baru untuk Mazda. Generasi mobil Mazda berikutnya akan memberikan peningkatan dalam nilai kepemilikan mobil. Melalui produk ini, kamu akan terus meningkatkan nilai merek Mazda dan bekerja menuju tujuan kami untuk membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan di seluruh dunia," ucap Representative Director, President & CEO Mazda Motor Corpoation, Akira Marumoto, melalui keterangan resminya.Tidak menutup kemungkinan All New Mazda3 akan meluncur juga di Indonesia, mengingat PT Eurokars Motor Indonesia juga memasarkan Mazda3 di Indonesia. Lantas kapan masuknya?(UDA)