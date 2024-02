Salam Perpisahan MINI Clubman Final Edition Di IIMS 2024

Ekawan Raharja • 15 Februari 2024 16:00



Jakarta: MINI Clubman Final Edition akhirnya sampai di Indonesia dan menjadi senjakala model yang sudah diperkenalkan sejak tahun 1969. Salam perpisahan ini ditunjukan dengan tampilan yang berbeda dan hanya tersedia terbatas. Head of MINI Asia, Daren Ching, menjelaskan keberadaan Clubman sudah mencapai 50 tahun. Mobil ini menawarkan gaya yang khas dan memberikan rasa bangga bagi pengendaranya. “Kini, sudah sepantasnya Clubman mendapat sambutan spektakuler untuk penghormatan kepada sebuah kendaraan yang telah berikan inspirasi bagi berbagai generasi dan fungsionalitas. Untuk menambah eksklusivitasnya, dari 1.969 unit di seluruh dunia, Indonesia mendapatkan 50 unit,” beber Daren pada Kamis (15-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Eksterior dengan Tampilan Khusus Sebagai edisi khusus, Clubman Final Edition tersedia dalam balutan warna Nanuq White, Enigmatic Black, dan Melting Silver. Dengan detail dalam warna Shimmer Copper, edisi terbatas ini mengacu pada sejarah desain dari bakat-bakat luar biasa. Bagian sekeliling dan sepertiga atas palang kisi-kisi radiator diberi warna edisi berkilauan, begitu pula MINI Cooper S Blade khas model dan scuttle samping. Pola grafis pelek 18 inci pada desain Final Edition Spoke 2-tone juga diberi finishing dengan pernis bening berwarna yang mengingatkan pada Copper (tembaga), memberikan rona berkilauan yang elegan. Di bagian bawah pintu samping, garis-garis khas menonjolkan body memanjang dari konsep shooting-brake yang ikonik. Garis-garis ini juga ditemukan di kap mesin sisi penumpang dan di sisi kanan pintu terpisah. Tulisan Final Edition menunjukkan edisi khusus, begitu pula lencana '1 of 1969' di sisi pilar C. Lampu belakang Union Jack mengacu pada histori Clubman asal Inggris. Detail-Detail di Interior Interior Clubman Final Edition ditunjukan melalui trim pintu dengan tulisan Final Edition yang juga terdapat di ruji bawah roda kemudi sporty namun nyaman dengan bahan Nappa leather. Jok sport leather MINI Yours yang nyaman dengan penyangga yang dapat disesuaikan dan lencana eksklusif, dijahit dan diberi finishing dalam warna Dark Maroon. Semuanya dilengkapi dengan penuh gaya dengan sisipan kain Piquet berwarna antrasit dan jahitan kontras biru. Di kokpit, hal pertama yang menarik perhatian dari panel instrumen tengah adalah trim dasbor berwarna gelap, yang dibingkai dengan harmonisasi strip trim dalam warna Sage Green Dark yang matte dan warna Shimmer Copper khusus untuk Final Edition ini. Di sisi penumpang, lencana '1 of 1969' pada trim juga mengingatkan interior eksklusivitas Clubman Final Edition. Lencana dengan desain yang sama juga ditemukan pada alas karpet, dan tulisan grafis juga menjadi ciri di kunci kendaraan Clubman Final Edition. Perlengkapan standar mencakup layar sentuh 8,8 inci di instrumen pusat dan integrasi smartphone untuk menggunakan Apple CarPlay dan aplikasi lain melalui sistem kendali kendaraan itu sendiri. Sistem kontrol generasi terbaru mengoptimalkan pilihan kontrol fungsi kendaraan, program audio, komunikasi, navigasi, dan aplikasi yang cepat dan intuitif. Tidak Ada Perubahan Performa Ditenagai mesin bensin empat silinder dengan teknologi MINI TwinPower Turbo yang menghasilkan tenaga 178 daya kuda, Clubman Final Edition ditawarkan dalam varian Cooper S yang selalu mengedepankan dinamika berkendara, gaya, dan kenyamanan. Harga MINI Clubman Final Edition Rp1.059.000.000 (off-the-road)