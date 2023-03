All New Toyota Agya Melesat Hingga Rp256 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Toyota Agya kini sudah mulai dijual secara resmi kepada konsumen di Indonesia. Uniknya mobil buatan Karawang, Jawa Barat, ini menjadi yang tertinggi di kelasnya karena sudah menyentuh Rp256 juta (on the road DKI Jakarta).Konsumen kini ditawarkan 7 varian All New Agya dengan varian E 1.2 MT sebagai entry level dengan harga Rp167,9 juta dan varian GR Sport 1.2 CVT Two Tone sebagai flagship dengan harga Rp256 juta (on the road DKI Jakarta).“Agya terbaru hadir dengan desain baru, platform baru, dan mesin serta transmisi baru yang menjadikannya lebih baik dari model sebelumnya,” ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, pada Jumat (10-3-2023) di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.Secara keseluruhan, mobil ini dikembangkan dengan 3 DNA utama, yakni kualitas yang bisa diandalkan, konsumsi bahan bakar yang irit, serta harga yang terjangkau. Secara akumulasi, Agya sudah melayani 320 ribu orang pelanggan di Indonesia.Saat ini para insinyur pabrikan asal Jepang tersebut mendesain All New Agya dengan panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm. Body monocoque yang digunakan sekarang juga dikembangkan bersamaan suspension system yang diklaim sanggup meredam guncangan lebih baik.Performa baru ditawarkan All New Agya dengan mesin yang serupa dengan Raize. Di balik kap depan terdapat mesin berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS @ 6.000 rpm dan torsi 112,9 Nm @ 4.500 rpm.Khusus untuk model GR Sport ada perbedaan, baik dari segi tampilan dan performa yang ditawarkan. Divisi GR Sport yang mengutamakan performa bisa dilihat dari tampilan yang lebih sporty dan handling yang ditawarkan. All New Agya GR Sport memiliki aero kit dipasang pada eksterior dengan tujuan bahkan membantu meningkatkan aerodinamika sporty hatchback. Perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS. Exclusive shock absorber dan coil spring diracik supaya sanggup memberikan daya redam lebih maksimal ketimbang model standar.Dari segmentasi harga, All New Agya kini menempati model paling mahal di kelasnya. Sebagai perbandingan, Honda Brio Satya S M/T ditawarkan Rp159,1 juta dan Honda Brio RS CVT Urbanite Edition dilabel Rp243,9 juta (on the road DKI Jakarta).