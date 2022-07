Mengulik Keunggulan dan Fitur Raja SUV 2.500 cc

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Persaingan segmen kendaraan SUV selalu menarik untuk disimak. Di segmen ini, setiap pabrikan memiliki model andalannya masing-masing.Namun salah satu model yang masih merajai segmen SUV yaitu Mitsubishi Pajero Sport . Bahkan Pajero Sport juga menjadi model terlaris dari line up Mitsubishi selain Xpander dan Colt L300.Berdasarkan data penjualan hingga Juni 2022, Pajero Sport menguasai pangsa pasar SUV di kelas 2.500 cc sebesar 56 persen dengan total penjualan 2.066 unit.Pajero Sport hadir dengan menawarkan ketangguhan, kenyamanan, hingga desain yang sporty. Mengusung mesin diesel 4N15 2.400 cc MIVEC dengan turbocharched intercooled. Tenaga yang dihasilkan Pajero Sport mencapai 181 PS pada 3.500 rpm dengan torsi maksimal 430 Nm pada 2.500 rpm.Ada banyak faktor yang membuat Pajero Sport masih menjadi SUV terlaris. Selain kualitas produk, fitur-fitur yang ditawarkan juga sangat cocok dengan konsumen Indonesia.Pajero Sport memiliki ground clearance yakni 218 milimeter yang dinilai ideal untuk kondisi jalanan di Indonesia. Dengan tinggi ground clearance ideal, Pajero Sport nyaman untuk melibas jalur on road, off road, hingga jalanan rusak sekalipun.Kemudian, ada 4 sensor di depan dan 4 sensor di belakang. Semua sensor tersebut bertugas untuk menjalankan fitur-fitur keamanan yang meminimalisir risiko kecelakaan.Selain itu, fitur Active Stability and Traction Control (ASTC) membuat pengendalian mobil jadi lebih baik dalam berbagai kondisi jalan dan cuaca.Mitsubishi juga menyematkan fitur Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS) pada Pajero Sport. Fitur ini sangat berguna saat pengemudi dalam situasi panic braking (rem mendadak). Niat menginjak rem namun justru menginjak pedal gas, tentu kondisi ini sangat berbahaya, akan tetapi UMS akan menyalakan suara serta menampilkan peringatan saat sensor mendeteksi ada objek di depan atau belakang untuk mencegah mobil melaju mendadak tanpa disengaja.Tak ketinggalan, Pajero Sport juga dilengkapi Electronic Brake Distribution (EBD), sehingga pengereman mobil dapat lebih aman dan nyaman karena distribusi pengereman diatur secara elektronik.Saat ini Pajero Sport dijual mulai dari Rp554,9 juta sampai dengan Rp712,5 juta on the road Jabodetabek.