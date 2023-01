New Mitsubishi Xpander Cross, Nyaman Dijadikan Mobil Keluarga?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Mitsubishi Xpander Cross menjadi model terbaru di segmen low sport utility vehicle (LSUV) yang ada di pasar otomotif nasional. New Xpander Cross menawarkan konsep mobil keluarga dengan DNA dari Mitsubishi Pajero Sport.Lantas seberapa nyaman ketika Xpander Cross digunakan sebagai mobil keluarga? Mengingat mengadopsi teknologi sejumlah dari Pajero Sport yang dikenal sebagai SUV ladder frame.Dari segi ukuran, New Xpander Cross memiliki dimensi 4.500 mm x 1.800 mm x 1.750 mm (PxLxT). Ukurannya ini tergolong lebih besar dibandingkan kompetitornya, seperti All New Honda BR-V dengan ukuran 4.490 mm x 1.780 mm x 1.685 mm (PxLxT) atau Toyota Rush dengan dimensi 4.435 mm P x 1.695 mm L x 1.705 mm (PxLxT).Efeknya, kabin yang ditawarkan oleh New Xpander Cross terasa lebih lega dan memberikan efek yang lapang. Kelegaan ini ditandai dengan pemasangan car seat bayi bisa dilakukan dengan leluasa.Car seat disematkan di jok baris kedua, tepat di belakang jok supir yang sudah diposisikan sesuai dengan postur tester driver Medcom.id. Pemasangan car seat bayi bisa dilakukan dengan mudah, termasuk kala memasukan ke dalam mobil dan menyesuaikan posisinya dengan kait isofix yang sudah disediakan.Saat car seat sudah terpasang, jok baris kedua juga masih terasa nyaman dan lega bagi penumpang. Kami memperkirakan jok ini masih nyaman untuk ditempati 1 orang dewasa dan 1 anak-anak.Belum lagi di balik jok penumpang depan disediakan sejumlah kantung penyimpanan barang dan di trim pintu tersedia cup holder untuk meletakan botol minuman. Salah satu fasilitas tambahan bagi di jok baris kedua adalah tersedianya 2 lubang USB, bukan Power Outlet 12V, sehingga penumpang tetap bisa mengecas ponselnya dengan nyaman selama perjalanan. Seluruh jok dan trim pintu di New Xpander Cross varian Premium CVT yang digunakan juga sudah menggunakan material kulit sehingga mudah dibersihkan apabila ketumpahan makanan atau minuman anak selama perjalanan.MitsuPara insinyur di Jepang menawarkan pengaturan jok yang fleksibel. Jok area belakang bisa dibuka untuk menampung penumpang lebih banyak, atau dilipat untuk mendapatkan bagasi yang lebih besar. Sayangnya pintu bagasi ini tergolong cukup tinggi, sedikit menyulitkan untuk memasukan barang-barang berdimensi besar atau berat, karena ground clearance mobil ini saja mencapai 225 mm yang merupakan tertinggi di kelasnya.Dari segi fitur yang disematkan, New Xpander Cross sudah mengadopsi peredam kejut dengan katup kinerja tinggi di suspensi depan dan belakang layaknya Pajero Sport. Jalanan dengan kontur yang bergelombang bisa diredam sangat baik, namun untuk jalan yang berlubang terasa bantingannya cukup keras bagi penumpang. Sistem suspensi ini juga mendukung sensasi berkendara lebih stabil dan optimal saat bermanuver.Tentu saja segala kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh New Xpander Cross bisa menjadi pertimbangan bagi keluarga Indonesia memilih mobil. Mengingat LSUV dengan 7 orang penumpang dengan konsep mobil keluarga juga cukup banyak tersedia di pasaran seperti Rush, Terios, Suzuki XL7, ataupun BR-V.