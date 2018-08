New Audi RS 5 Coupe, Pesaing BMW M4

Audi ungkap model terbarunya, yaitu RS 5 Coupe. Sportcars terbaru ini diperkenalkan PT Garuda Mataram Motor di Gaikindo Internasional Auto Show (GIIAS) 2018."New Audi RS 5 Coupe adalah gran turismo di antara model-model RS dari Audi Sport. Coupe berperforma tinggi ini mengkombinasikan desian yang elegan dengan kemudahan dalam penggunaan harian. Mesin V6 biturbo yang diusungkan telah dikembangkan sejak awal dan menghasilkan performa yang signifikan plus nilai efisiensi yang lebih tinggi," kata CEO Audib Sport Gmbh, Stephan Winkelmann di GIIAS 2018, Selasa 7 Agustus 2017.New RS 5 Coupe diklaim sebagai Audi Sport pertama yang menggunakan idiom desain RS terbaru, terinspirasi dari quattro IMSA GTO. Bagian depan menampilkan grille sarang madu khas Audi.Di bagian belakang terdapat diffuser khas model RS, lip spoiler di bagian pintu bagasi, serta ujung pipa knalpot oval RS.Menambah tampilannya yang lebih sporty, pelek 20 inci dengan model 5-arm trapezodiak glossy anthracite black menghiasi, menjadi sepatu New Audi RS 3.New Audi RS 5 menampilkan mesin V6 biturbo 2.9 TFSI yg diklaim lebih efisien dibanding model RS generasi sebelumnya. Tenaga puncaknya mencapai 450 daya kuda dan torsi maksimum hingga 600 Nm pada 1.900-5.000 rpm membuatnya bisa melesat dari 0-100 km per jam dalam 3,9 detik. Kecepatan maksimal tembus hingga 280 km per jam dengan paket dinamis tambahan.Seiring dengan power yang dimiliiki, RS 5 Coupe juga didisesain lebih ringan 69 kilogram dari bobot sebelumnya. Audi melabeli New RS 5 Coupe seharga Rp2,635 Miliar. Maka tak heran, jika mobil premium ini dengan harganya yang fantastis menjadi pesaing langsung dari pabrikan asal Jerman, BMW, dengn model M4.(UDA)