Misi Honda Lewat Balapan OMR City Hatchback di Sirkuit Sentul

OMR Honda sebagai ajang pembibitan pembalap muda

Jakarta: Ajang balap mobil One Make Race (OMR) Honda City Hatchback RS Speed Challenge 2022 telah menyelesaikan seri final (putaran ke-6) yang berlangsung Minggu, 6 November 2022 di Sirkuit Sentul, Bogor.OMR Honda City Hatchback tahun ini merupakan edisi perdana. Balapan ini menggantikan OMR Honda Jazz yang sudah sebelumnya konsisten diselenggarakan oleh Honda Prospect Motor (HPM).Tahun ini, total peserta mencapai 24 starter. One Make Race Honda sudah digelar sejak tahun 2006 dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini menjadi OMR Honda sebagai balapan paling konsisten di Sirkuit Sentul.Sepanjang perhelatan OMR Honda, salah satu pembalap di kelas Master yaitu Benny Santoso tercatat sebagai pembalap yang paling konsisten berpartisipasi. Benny Santoso sendiri telah mengikuti OMR sejak tahun 2009.Ia telah merengkuh segudang prestasi diantaranya adalah memenangkan gelar ganda yaitu juara nasional di ajang Kejuaraan Nasional Indonesia Touring Car Race 1500 dan juga Honda Jazz Speed Challenge kelas Master pada tahun 2021 lalu. Pada tahun 2022 ini, Benny Santoso membalap bersama tim Sigma Speed dengan mengendarai mobil balap Honda City Hatchback RS Speed Challenge kelas Master.Sejak awal, Honda menjadikan ajang balap One Make Race sebagai wadah pembibitan untuk pembalap masa depan Indonesia. Pada tahun 2022 ini, terdapat pembalap termuda dan juga berprestasi pada ajang Honda Brio Speed Challenge yaitu Randy Rikya Azhari dari tim BL Racing Team.Pembalap muda ini baru berusia 14 tahun dan baru saja mengikuti ajang balap OMR Honda Brio di kelas Rookie pada tahun 2022 ini. Meski masih sangat muda, namun bakat dan skill Randy terasah dengan baik hingga mengukir prestasi membanggakan."Kami bangga musim pertama ajang balap Honda City Hatchback RS Speed Challenge ini disambut dengan antusias dari para peserta. Para pembalap berhasil menunjukkan performa yang sangat baik sejak awal hingga akhir kejuaraan dimana persaingan terlihat sangat kompetitif sepanjang musim ini,” kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy."Selain pembalap yang sudah eksis, target kita dengan ajang ini seperti tagline kami Everyone Can Race. Jadi siapa saja bisa ikut balapan. Lewat ajang ini kami juga ingin menghadirkan regenerasi pembalap muda. Dan kita lihat sendiri ada juara dari anak muda," lanjutnya.Seiring dengan bertambahnya kelas baru pada ajang balap Brio One Make Race, maka jumlah peserta secara kumulatif terus bertambah pada setiap kelasnya. Oleh karena itu pada musim depan Honda berencana membuat start secara terpisah antara kelas Honda City Hatchback RS dan Honda Brio.