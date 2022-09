BP-AKR Turunkan Harga Bensin, Bandingkan dengan yang Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BP-AKR melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Tercatat, operator SPBU yang identik dengan warna hijau ini menurunkan BBM BP 90 dan BP 92."Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar dapat selalu menghadirkan bahan bakar berkualitas bagi kendaraan Indonesia.. Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis di situs resminya.Berdasarkan harga per 14 September 2022, BP 90 yang sekelas dengan Pertalite kini dihargai Rp14.890 per liter. Harga ini mengalami penurunan Rp430 per liter jika dibandingkan harga yang berlaku sebelumnya.Namun dari segi harga, jelas harga BP 90 ini masih lebih mahal jika dibandingkan Pertalite yang ditawarkan dengan harga Rp10.000. Harus dimaklumi juga karena harga yang ditawarkan oleh Pertamina ini mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.Sementara BP 92 harganya juga mengalami penyesuaian menjadi Rp14.990 per liter, sebelumnya bensin setara RON 92 ini dijual Rp15.420 per liter. Harga BP 92 mengalami penurunan harga Rp430 per liter.Sebagai perbandingan, BP 92 ini tergolong sama dengan Pertamax yang dibanderol Rp14.500 per liter. Kemudian ada juga Shell Super seharga Rp15.420 per liter dan Vivo Revvo 92 dijual seharga Rp15.400 per liter.Sementara harga bensin BP 95 saat ini masih dijual Rp 16.130 per liter, alias tidak berubah. Sebagai pembanding, tersedia Pertamax Turbo dengan herga Rp15.900 per liter, Shell V-Power senilai Rp16.130 per liter, dan Revvo 95 dibanderol Rp16.100 per liter.Untuk jenis solar juga tidak mengalami pemangkasan harga. BP Diesel saat ini dijual Rp17.990 per liter, Dexlite Rp17.100 per liter, Pertamina Dex Rp17.400 per liter, Shell V-Power Diesel Rp18.310 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ Rp16.510 per liter.