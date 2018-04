Paket Hemat Wuling Cortez 1.500 cc

Wuling Motors terus melengkapi lini produk mereka di Indonesia. Kali ini setelah menghadirkan Wuling Cortez bermesin 1.800 cc, kini giliran varian bermesin 1.500 cc dihadirkan.Sales Director Wuling Motors, Nathan Sun, menjelaskan ini adalah bagian dari strategi mereka untuk melengkapi MPV miliknya. Hal ini juga sesuai dengan slogan Cortez yakni a valueable new choice of MPV."Kami membawa Cortez 1.500 cc dalam rangka melengkapi jajaran pilihan MPV kami di tanah air. Harapan kami varian terbaru ini dapat menjadi pelengkap kebutuhan pelanggan yang beragam," ujar Nathan Kamis (19/4/2018) di sela-sela IIMS 2018.Secara keseluruhan, tampilan dari Cortez 1.800 cc dan 1.500 cc tidak jauh berbeda. Hanya saja ada ada perubahan di sektor mesin dan beberapa fitur yang berubah.Sebelumnya Cortez dilengkapi mesin 1.800 cc bertenaga 129 daya kuda dan torsi 174 nm. Kini mesin 1.500 cc bisa menjadi pilihan dengan tenaga 110 nm dan torsi 142 nm.Kemudian untuk varian 1.5 C dan 1.8 C tidak memiliki perbedaan fitur. Hanya untuk 1.5 S mendapatkan pengurangan beberapa fitur seperti tire pressure monitoring system, rear parking camera dan sensor parkir, DLR, shark fin antena, hingga immobilizer."Kalau segmen ini (Cortez 1.5) berbeda dengan Confero. Confero untuk small MPV, sedangkan ini tetap di atasnya bagi yang inginkan kenyamanan lebih," ujar Nathan.Wuling Motors sudah memulai penjualan Cortez bermesin 1.500 cc. Konsumen bisa membelinya dengan harga Rp193,8 juta untuk varian S dan Rp203,8 juta untuk varian C.(UDA)