Mitsubishi Curi Hati Konsumen GIIAS Lewat Program Purna Jual

Jakarta: Mitsubsihi Indonesia turut meramaikan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung tanggal 11-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Tangerang.GIIAS 2022 menjadi momen Mitsubishi memperkenalkan New Xpander Cross yang mendapatkan pembaruan dari sektor kenyamanan, suspensi, hingga fitur-fitur keamanan yang makin meningkat.New Xpander Cross varian MT dijual dengan harga Rp309 juta on the road DKI Jakarta, sementara untuk varian premium package CVT dibanderol seharga Rp335 juta on the road DKI Jakarta.Selain itu, Mitsubishi juga terus menyempurnakan layanan purna jual untuk para pelanggan setia, khususnya yang melakukan transaksi di GIIAS 2022."Kami berkomitmen untuk menghadirkan produk terbaik. Tapi itiu tidak cukup karena produk terbaik juga harus diimbangi dengan layanan terbaik pula," kata Deputy Group Head of After Sales Strategy Group MMSKI, Adam Rahman, Jumat, 12 Agustus 2022 di booth Mitsubishi.Ia menambahkan layanan after sales sudah menjadi faktor penting yang mendukung penjualan, serta membuat sebuah produk atau kendaraan memiliki resale value tinggi."Program after sales kami bahkan menjadi acuan brand lain. Karena itu kami terus memperluas jaringan resmi kami lebih dari 300 outlet. Sedangkan layanan 24 jam emergency kami sudah tersebar di 130 titik," lanjut Adam.Sementara itu untuk program after sales New Xpander Cross, ada banyak keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain garansi 3 tahun atau 100.000 km, gratis biaya suku cadang dan jasa perawatan berkala hingga 50.000 + 20.000 km/4+1 tahun.Kemudian konsumen juga mendapatkan layanan 24 jam emergency service selama 3+1 tahun, asuransi kecelakaan selama 1 tahun, asuransi kerusakan ban selama 1 tahun, dan asuransi battery (aki) selama 2 tahun atau 50.000 km.Tak cukup itu saja, untuk konsumen Pajero Sport dan Xpander, Mitsubishi menawarkan Extended Smart Package ditambah Extended 24 hours emergency service dengan harga spesial di GIIAS 2022.Untuk bundling package tersebut ditawarkan dengan harga Rp1.252.000 untuk New Xpander. Sedangkan harga bundling package untuk Pajero Sport bisa didapat dengan harga Rp3.217.000.