Audi PB 18 e-tron Concept, Hypercar EV dengan Jok Tunggal

Ajang otomotif tahunan Pebble Beach Concours d'Elegance 2018 yang digelar pekan lalu, di California, Amerika Serikat (AS), jadi momen unik bagi Audi untuk debut model konsep terbarunya yang dijuluki Audi PB 18 e-tron.Menarik, model konsep yang diperlihatkan Audi kali ini terbilang cukup liar dan berbeda dengan banyak konsep lainnya. Audi mengklaim ini adalah "Level Zero" pada skala SAE kendaraan otomatis.Penampilannya yang futuristis mengaplikasikan desain lampu sipit menggunakan teknologi digital matrix terintegrasi dan lampu laser. Grill heksagonal raksasa mengadopsi supercar Audi R8 dengan lubang udara besar yang berfungsi sebagai pendignin udara pendingin ke rem dan motor elektrik depan.Di bagian belakang terdapat spoiler ekor shooting brake dan diffuser belakang yang bisa naik-turun secara mekanis terinspirasi dari arena balap. Audi juga ingin menunjukkan jika model konsepnya ini berorientasi pada pengemudi dan antusiasme berkendara.Hal itu terlihat dari penempatan dengan adanya satu jok pengemudi/single seater di bagian tengah yang dilengkapi sabuk pengaman tiga titik, serta sistem steer dan throttle by wire. Tujuannya tentu menghadirkan komposisi bobot sempurna dan memrerikan kenyamanan mengemudi.Pihak pabrikan mengungkapkan PB 18 e-tron memiliki fitur teknologi yang cukup liar, termasuk baterai solid-state dan campuran bahan ringan seperti aluminium dan serat karbon. Karena sebagai mobil konsep, Audi belum banyak mengungkapkan tentang detail Audi PB 18 e-tron, termasuk apakah akan masuk ke jalur produksi.(UDA)