Revolusi Performa All New Toyota Agya GR Sport

All New Toyota Agya lahir dengan segala pembaruan di sektor rancang bangun, desain, hingga performa sehingga menawarkan sensasi mengemudi yang jauh berbeda. Terlebih suntikan Gazoo Racing (GR) untuk model hatchback ini membawa perubahan yang sangat signifikan, baik dibandingkan generasi sebelumnya atau versi All New Agya non GR Sport.Tester driver Medcom.id mendapatkan kesempatan singkat untuk mencoba sensasi berkendara yang ditawarkan oleh All New Agya 1.2 GR-Sport CVT di sekitar Area Gelora Bung Karno Jakarta. Dari suasana yang ditawarkan hingga performa yang ditawarkan benar-benar jauh melebihi dari generasi sebelumnya.Dimulai dari tampilannya saja All New Agya GR-Sport tampil begitu sporty dengan aero kit mulai dari body kita di depan dan belakang, side skirt, dan pelek berukuran 15 inci. Belum lagi cat dual-tone hitam putih membuat tampilannya lebih dinamis.Begitu juga ketika duduk di balik kemudi, kesan sporty ditawarkan melalui sentuhan signature GR Sport seperti dark silver ornament color kisi AC, GR Sport logo dan red stitch di jok depan dan bagian bawah kemudi sudah berbahan kulit sintetis, floor mat, serta leather shift knob.Di bawah kap mesin kini menggunakan mesin baru 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi yang lebih tinggi 113 Nm. Transmisi yang digunakan kini sudah mengadopsi Continous Variable Transmission (CVT), menggantikan transmisi 4 percepatan otomatis konvensional.Khusus untuk varian GR Sport mendapatkan settingan-an khusus di power steering dengan power motor yang lebih tinggi, steering gear dengan gear ratio yang lebih rendah, serta bagian kaki-kaki yang mengadopsi shock absorber serta coil spring yang lebih rigid, yang diperkuat oleh penggunaan sport tires untuk steering yang lebih responsif.Efeknya, ketika pedal gas baru disentuh sedikit saja langsung mobil bergerak dengan responsif. Pedal makin ditekan, maka tenaga pun terasa berlimpah seiring dengan putaran mesin yang meningkat cepat.Suspensi sebenarnya terasa lebih kaku/keras, akan sangat terasa ketika melewati jalan tidak rata atau polisi tidur, jika dibandingkan dengan Agya generasi pertama. Namun setting suspensi juga diselaraskan dengan performa mobil yang lebih kuat agar stabil kala di kecepatan tinggi ataupun menikung.Power steering dengan power motor yang lebih tinggi dibekali agar efek setir terhadap ban lebih responsif ketika diputar. Performa setir ini sangat membantu mobil ketika digunakan selap-selip di jalanan, dan dukungan paddle shift di balik kemudi juga membantu mempermudah pengemudi mengatur tenaga yang dibutuhkan.Jelas dengan sejumlah peningkatan performa plus racikan GR selaras dengan banderol mobil yang digunakan kali ini di Rp253,5 juta (on the road DKI Jakarta). Bahkan harga ini membuatnya menjadi mobil termahal di kelasnya, mengalahkan Honda Brio RS CVT Urbanite Edition dengan harga Rp243,9 juta (on the road DKI Jakarta).