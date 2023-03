TAF Target 1.500 SPK Per Bulan, Kontribusi Mobil Keluarga Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebagai penyedia jasa pembiayaan kendaraan Toyota dan Daihatsu, Toyota Astra Financial Service (TAF) terus berupaya memperkuat strategi mereka, dalam membantu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan mobil idaman.Terlebih dalam mengisi momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini, perusahaan pembiayaan anggota grup Astra tersebut berupaya menjadi solusi terbaik bagi pembiayaan kepemilikan mobil Toyota dan Daihatsu."Hingga saat ini minat masyarakat masih tinggi terhadap kepemilikan mobil Toyota dan Daihatsu melalui perusahaan pembiayaan kami,” ucap DRM 1 dan Digital Marketing Dept. Head TAF Richard Wang, saat ramah tamah sekaligus buka puasa bersama media di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2023).Menurut Richard, ada empat tipe kendaraan penumpang Toyota yang memang diminati masyarakat untuk dimiliki melalui perusahaan pembiayaannya, yakni Avanza, Rush, Veloz dan Raize."Untuk urutan pertama, Avanza permintaannya masih tinggi. Selama kurang lebih 20 tahun, posisi Avanza cukup mendominasi. Lalu yang kedua adalah Rush, dimana untuk wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi permintaannya masih tinggi,” ucap Richard yang belum lama menjabat di posisinya yang sekarang.Lanjut Richard lagi, masyarakat masih mencari “sisa-sisa” dari Rush yang berpenggerak roda belakang, yang lumayan diminati. Kemudian yang ketiga yang paling dicari konsumen adalah Veloz, sementara yang keempat adalah Raize.Mantan Kepala Cabang TAF di sejumlah daerah seperti Depok, Bogor, Bandung dan Medan ini menambahkan, terkait target selama momen Ramadan dan Idul Fitri 1444 H ini, selama 3 bulan dari April hingga Juni 2023 sekitar 1200 sampai 1500 SPK per bulan. Itu hanya untuk empat tipe tersebut di atas.“Karena dalam sebulan, secara keseluruhan kita bisa menjual semua tipe Toyota sebanyak 5000 unit. Sementara dari angka tersebut, kontribusi empat varian tadi sekitar 43 persennya,” tukas Richard.Untuk wilayah cabang dengan kontribusi terbesar berada di Kota Makassar dan Medan. Lantaran Medan meng-cover untuk Sumatera Utara. Tetapi dikatakan Richard lagi, area DKI masih di peringkat pertama, lalu diikuti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.Demi memenuhi target ribuan SPK tadi, perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menghadirkan penawaran spesial Ramadan.Berupa bunga 1,99 persen, uang muka start 20 persen, dan diskon cicilan up to Rp 10 juta untuk empat tipe mobil di atas.Kemudian penawaran New Agya dengan uang muka start 10 persen, cicilan mulai Rp 3 jutaan free admin, uang muka start 25 persen, dengan bunga mulai 2,77 persen.Selain penawaran istimewa Ramadan, perusahaan multifinance ini juga menyajikan penawaran lain, berupa bunga 0 persen untuk tenor 12 bulan.Lalu untuk Innova Zenix dan New Calya uang muka 10 persen, dengan tenor 5 tahun. Tak ketinggalan penawaran spektakuler, gratis asuransi hingga 2 tahun dan bunga istimewa 0 persen.