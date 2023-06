Akun Resmi FIFA World Cup Gunakan Lagu Aldi Taher usai Messi Batal ke Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lagu ciptaan Aldi Taher terkait isu batalnya Lionel Messi datang ke Indonesia menyedot perhatian khalayak ramai. Terlebih ketika lagu ini juga digunakan dalam sebuah unggahan di akun instagram resmi FIFA World Cup."Abang kita semua Leo Messi ??????????????????," tulis akun IG fifaworldcup dalam keterangan videonya, Rabu, 14 Juni 2023. Messi dikabarkan tidak ikut bersama skuad Timnas Argentina yang akan bertanding melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.Komedian yang juga aktor ini membuat lirik dalam bahasa Inggris mempertanyakan alasan Messi tidak jadi ke Indonesia."Why you don't come to Indonesia Mr. Messi. Why?Please come to Indonesia, Man. We waiting for you Bro. We love you...Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia?Why you don't come... Oh Mr. Messi...Why you not come to Indonesia.Why you not come to Indonesia.Why you not come.. we waiting..."Unggahan atau postingan Fifa World Cup ini menimbulkan ragam reaksi dari netizen. Mereka mengatakan unggahan ini hanya bisa dilihat secara terbatas atau di Indonesia saja."Mungkin yg upload emg admin dri indo sama di up nya khusus di sini. Mungkin????," tulis akun r.noora**."Bersyukurlah Messi dinyanyiin penyanyi termahal se akherat," tulis akun dikachrisn**."Lagu ini nanti yg menggerakkan hati Messi utk dtg ke Indonesia," tulis akun stefanusnoviwij***.