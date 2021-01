Jadwal Sepak Bola Dini Hari Nanti: Liverpool, Villarreal dan Muenchen Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah pertandingan top Eropa akan kembali bergulir pada Sabtu 8 Januari dini hari WIB. Salah satunya ada Aston Villa yang bakal menjamu Liverpool untuk memainkan laga putaran ketiga Piala FA Secara di atas kertas, The Reds tentu lebih diunggulkan karena berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Selain itu, tuan rumah juga sempat dibantai Liverpool 2-7 pada pertemuan sebelumnya.Peluang menang Liverpool makin besar karena para pemain dan staf Aston Villa sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid-19 beberapa hari lalu. Beredar kabar, The Lions bakal tampil tanpa skuat utama dan pelatih Dean Smith.Beralih ke Jerman, ada Borussia M'Gladbach yang bakal menjamu Bayern Muenchen untuk memainkan lanjutan Bundesliga. Laga ini cukup penting bagi kedua tim karena bisa mempengaruhi pencapaian mereka di klasemen sementara.Munchen sebagai juara bertahan memang sedang bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 33 poin. Tapi, mereka hanya berjarak dua poin dengan RB Leipzig yang berada di bawahnya.Sementara itu, M'Gladbach sedang berada di posisi tujuh dengan kumpulan 21 poin. Mereka hanya berjarak satu poin dengan Eintracht Frankfurt dan Freiburg. Jika menang atas Muenchen, M'Gladbach bisa saja menyalip Wolfsburg yang mengisi urutan enam.Celta Vigo kontra Villarreal bakal menjadi satu-satunya laga lanjutan La Liga pada dini hari nanti. Jika El Submarino Amarillo--julukan Villarreal menang, mereka bisa naik ke urutan tiga klasemen sementara sambil menyalip Real Sociedad dan Barcelona.Berikut jadwal lengkap sepak bola pada Sabtu (9/1/2021) dini hari WIB:03.00 WIB: Celta Vigo vs Villarreal02.30 WIB: Borussia M'gladbach vs Bayern Muenchen02.45 WIB: Aston Villa vs Liverpool02.45 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Crystal Palace(KAH)