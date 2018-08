Jadwal Siaran Langsung Laos vs Indonesia Hari Ini

: Enam laga di cabang sepak bola putra Asian Games 2018 akan tersaji pada Jumat 17 Agustus. Salah satu di antaranya merupakan pertandingan antara Indonesia U-23 kontra Laos U-23.Ini akan menjadi laga ketiga yang dilakoni kedua tim di babak penyisihan Grup A. Bagi Indonesia, kemenangan sudah menjadi harga mati andai ingin menjaga peluang lolos ke babak 16-besar.Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi tiga poin. Mereka terpaut empat poin dari Palestina U-23 yang berada di posisi puncak klasemen.Laga seru lainnya juga akan tersaji di penyisihan Grup A, yakni pertandingan antara Hong Kong U-23 kontra Palestina. Kedua tim dipastikan akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan guna merebut posisi puncak klasemen. Pasalnya, Hong Kong saat ini berada di posisi kedua hanya terpaut satu poin dari Palestina.Selain pertandingan di grup A, terdapat laga di penyisihan Grup E yang akan digelar hari ini. Salah satunya adalah laga antara Malaysia U-23 kontra Korea Selatan U-23.16:00 WIB: Hong Kong vs Palestina16:00 WIB: Bahrain vs Kirgizstan16:00 WIB: Iran vs Korea Utara (Live TVRI)19:00 WIB: Laos vs Indonesia (Live SCTV)19:00 WIB: Malaysia vs Korea Utara (Live TVRI)19:00 WIB: Myanmar vs Arab Saudi(PAT)