Mengenal Rikako Ikee, Pemenang MVP Asian Games yang Doyan Makan Daging Bakar

Jakarta: Nama Rikako Ikee disebut oleh Olympic Council of Asia (OCA) sebagai Most Valuable Player (MVP) di Asian Games 2018. Ia menjadi atlet paling banyak meraih medali pada pesta olahraga se-Asia ini.



Pada usianya yang masih 18 tahun, Ikee berhasil menggondol delapan medali di Aquatic Center. Enam di antaranya adalah medali emas, dan dua medali perak.



Penghargaan itu terasa spesial buat Ikee, karena menjadikannya sebagai atlet putri pertama yang berhasil meraih MVP dari OCA. Sebab sebelumnya, hanya ada atlet putra yang mendapatkan penghargaan tersebut sejak diberlakukan pada Asian Games 1998 di Bangkok.



"Saya sangat senang memenangkan penghargaan yang indah ini," kata Ikee yang mengaku terkejut mendapatkan dirinya dinobatkan sebagai peraih MVP oleh OCA.



Membela Jepang di cabor renang, Ikee memenangkan empat emas nomor individu gaya bebas 50 meter, 100m gaya bebas, kupu-kupu 50m, dan kupu-kupu 100m. Tak berhenti di situ, Ikee juga membantu Jepang memenangkan dua medali emas nomor estafet.



Selain semua emas yang diraihnya, Ikee juga memenangkan dua medali perak pada nomor estafet. Masing-masing pada nomor estafet medley campuran 4x100 meter dan estafet gaya bebas 4x200 meter putri.



Pencapaian delapan medalinya menyamai rekor sepanjang masa untuk medali terbanyak yang dimenangkan di satu Asian Games yang sebelumnya diraih penembak Korea Utara, So Gin Man, di Delhi pada 1982.



Tentu ini menjadi modal penting untuk ke depannya. Mengingat saat ini usianya masih 18 tahun. Modal yang pas dalam mempersiapkan dirinya pada Olimpiade 2020 yang diselenggarakan di tanah kelahirannya, Jepang.



"Dua tahun ke depan mungkin singkat atau mungkin lama tetapi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dengan Olimpiade di negara asal saya, saya akan mencoba melakukan penampilan terbaik saya," harap Ikee.



Terpenting selepas perhelatan Asian Games ini Ikee bisa menyantap makanan favoritnya, daging sapi bakar dan Sushi. Itu terlihat dari keinginannya yang ingin buru-buru memakan dua menu tersebut.



"Saya enggak sabar untuk memakan daging sapi panggang dan sushi setelah ini," tutup Ikee.



Daftar penghargaan MVP Asian Games sejak 1998:

-Sprinter Jepang Koji Ito (Asian Games 1998 Bangkok)

-Perenang Jepang Kosuke Kitajima (Asian Games 2002 Busan)

-Perenang Korea Selatan Park Tae-hwan (Asian Games 2006 Doha)

-Pebulu tangkis Tiongkok Lin Dan (Asian Games 2010 Guangzhou)

-Perenang Jepang Kosuke Hagino (Asian Games 2014 Incheon)



