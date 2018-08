Abdul Malik Beberkan Kunci Sukses Kalahkan Pesilat Thailand

Abdul Malik mengakhiri perlawanan sengit pesilat Thailand Sobri Cheni pada nomor tanding kelas B putra (55 kg). Meski menang telak 5-0, tapi pertandingan yang berlangsung di Padepokan TMII itu berjalan alot.Pertemuan Malik dengan Sobri di Asian Games bukan yang pertama. Sebelumnya kedua pesilat ini pernah bertemu saat try out di Thailand. Malik pun membeberkan kunci kesuksesannya saat menghadapi Sobri."Bukan prediksi sih, tapi optimistis saja (bisa menang) apalagi sering bertemu di try out. Ya jadi saya main aman, tenang, sabar saja. Itu kunci dari pertandingan tadi. Cuma agak lengah sedikit bikin kesalahan sendiri, tapi untungnya bisa diatur," ujar Malik kepada awak media.Pertandingan berjalan alot lantaran Malik kerap melakukan kesalahan. Itu ia sadari karena masih ingin meraih poin sebanyak-banyaknya meski posisinya saat itu telah unggul dari Sobri."Itu bukan terpancing musuh tapi cuma bernafsu mencari poin. Padahal poin sudah unggul cuma kurang rileks saja, jadi maunya mencari poin saja. Tapi itu juga akan menjadi evaluasi untuk partai semifinal nanti," terangnya.Pada semifinal yang berlangsung Minggu 26 Agustus mendatang, Malik akan ditantang pesilat Laos Bo Thammavongsa. Bo sendiri menang telak 5-0 atas atlet Timor Leste Afonso Gomes Joaquim.(ACF)