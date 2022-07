De Ridder Pertahankan Gelar Juara Dunia ONE Middleweight dari Vitaly Bigdash

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

ONE Championship™ (ONE) kembali menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan menggelar rangkaian laga kelas dunia bertajuk ONE 159: De Ridder vs Bigdash, Jumat 22 Juli 2022. Kartu pertarungan yang mendebarkan ini memiliki dua agenda perebutan gelar juara dunia untuk divisi middleweight dan interim atomweight muay thai.Pada laga utama, juara dunia dua divisi Reinier de Ridder berhasil mempertahankan sabuk kelas middleweight miliknya dengan sebuah submission pada ronde pertama atas mantan raja divisi, Vitaly Bigdash.De Ridder menutup jarak lebih awal dengan melancarkan double-leg takedown, tapi Bigdash dapat mengunci lehernya dan mulai menarik guillotine. Setelah beberapa saat memberi perlawanan, The Dutch Knight--julukan De Ridder sukses melepaskan kepala dari kuncian.De Ridder lantas melihat celah untuk melakukan submission segitiga terbalik (inverted triangle) yang membuat Bigdash tak berdaya dan memaksa wasit menghentikan pertarungan. Atas kemenangan ini, De Ridder berhak mendapat bonus sebesar USD50.000 (sekitar Rp751 juta).Dalam laga pendukung utama, terdapat Janet Todd yang menaklukkan Lara Fernandez untuk merebut gelar juara dunia One interim atomweight muay thai. Hasil tersebut membuat Tood menjadi juara dalam dua cabor.