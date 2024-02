Dukung Industri Olahraga Nasional, Bank Mandiri dan KONI Jalin Kerja Sama Perbankan Terintegrasi

(ROS)

Jakarta: Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Bank Mandiri terus berinovasi untuk memperkuat peran sebagai agen pembangunan, serta memberikan solusi finansial bagi masyarakat. Salah satunya dengan mempererat kerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), untuk mendukung pertumbuhan industri olahraga di Tanah Air.Kerja sama ini diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman layanan perbankan terintegrasi antara kedua pihak yang dilakukan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas dan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Senin, 20 Februari 2024. Rohan mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan layanan perbankan terbaik bagi industri olahraga nasional, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia."Layanan ini akan didukung oleh ekosistem transaksi digital yang terintegrasi, yang mempermudah dan mempercepat proses transaksi dengan kehadiran Super App Livin' dan Super Platform Kopra by Mandiri," terang Rohan.Kerja sama ini turut membuktikan komitmen Bank Mandiri untuk menjadi mitra strategis KONI dalam mengelola keuangan dan mendukung industri olahraga nasional. Melalui kemitraan ini, Bank Mandiri akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai di semua unit bisnis KONI, yang tersebar di seluruh Indonesia.Tak hanya itu, Rohan menambahkan Bank Mandiri juga akan memberikan layanan perbankan kepada mitra KONI, seperti QRIS, EDC, Livin sukha, Livin Merchant, dan juga kerja sama pembiayaan dengan Koperasi Olahraga Jaya Indonesia (KIOJI). Dalam kerja sama kali ini, Bank Mandiri dan KONI juga meluncurkan e-money edisi khusus KONI, yang dapat dibeli oleh masyarakat melalui Livin' secara mudah."Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi KONI dalam melakukan pembayaran. Baik atlet maupun pelatih KONI akan dapat menikmati layanan ini untuk keperluan operasional mereka," imbuh Rohan.Sementara itu, Marciano mengungkapkan, mengapresiasi dukungan Bank Mandiri yang selama ini telah terjalin yang diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan Indonesia, terutama di industri olahraga.<"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan industri olahraga nasional, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan prestasi para atlet dan pelatih KONI," ujar Marciano.Sebagai informasi, saat ini rata-rata transaksi Mandiri e-Money per bulan telah menembus lebih dari 110 juta transaksi senilai lebih dari Rp1,9 triliun. Lebih dari itu, Mandiri e-Money juga dapat digunakan di lebih dari 200 ribu merchant mitra yang tersebar di Indonesia.Di samping itu, untuk mempermudah transaksi bagi nasabah, Bank Mandiri juga menawarkan fitur top up dan cek saldo e-money melalui Livin’ by Mandiri. Ke depan, Bank Mandiri berupaya untuk terus memperluas akseptasi dan ekosistem Mandiri e-money agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.