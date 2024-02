Tumbangkan Amartha Hangtuah, Rajawali Medan Raih Kemenangan Perdana di Kandang

Advertisement

(KAH)

: Rajawali Medan memetik kemenangan perdana di laga kandang, Jumat, 2 Februari, malam. Bermain di Gedung Serbaguna Unimed, Rajawali yang sempat tertinggal di babak pertama, mengamuk selepas jeda. Mereka mencetak 31 poin di kuarter ketiga, dengan membuat jarak 16 poin, sebelum menutup laga dengan kemenangan 81-77 atas tamunya.Sebuah permainan yang luar biasa ditunjukkan Rajawali di kuarter ketiga. Mereka memasukkan 14 tembakan dari 21 percobaan, atau dengan akurasi 61,9 persen di kuarter ketiga.Di sisi lain, Hangtuah dipaksa melakukan tujuh kali turnovers selama kuarter ketiga. Dengan keunggulan 31-15 di kuarter ketiga, Rajawali memimpin 70-57. Mereka hanya tinggal memastikan Hangtuah tidak bisa menyusul di kuarter keempat.Baca juga: Lewat Babak OT, Pacific Caesar Surabaya Kandaskan Borneo Hornbills Quintin Dove memastikan kemenangan timnya dengan catatan 33 poin dan 15 rebound. Kemudian Wendell Lewis juga tampil gemilang dengan kontribusi 20 poin dan 17 rebound. Keduanya membuat Rajawali dominan di paint area dengan mencetak 54 points in the paint dan 23 second chance points. Rajawali juga unggul rebound dengan perbandingan 48-43 atas Hangtuah.Absennya Ronald Delph sangat terasa di area dalam Hangtuah. Meski secara offense, Hangtuah juga tampil bagus. Zoran Talley Jr. menyelesaikan laga dengan double-double 16 poin dan 18 rebound. Nick Faust menyumbang 26 poin, dan Fisyaiful Amir 21 poin. Faust yang mencetak 20 poin di babak pertama, ditahan oleh Rajawali, dan hanya menambahkan enam poin di babak kedua.Selanjutnya, Rajawali akan menyambut tamunya, Dewa United Banten, pada hari Minggu (4/2). Dewa United adalah salah satu dari dua tim IBL Tokopedia 2024 yang belum pernah kalah hingga pekan ketiga.