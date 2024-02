Lewat Babak OT, Pacific Caesar Surabaya Kandaskan Borneo Hornbills

Advertisement

: Akhirnya Pacific Caesar Surabaya bisa bernafas lega. Kemenangan perdana yang dinanti-nanti datang di laga tandang melawan Borneo Hornbills, di GOR Laga Tangkas, Jumat, 2 Februari, malam.Pacific bermain bagus di babak pertama. Tetapi Borneo lebih agresif dibanding empat pertandingan sebelumnya. Meski di awal sempat alot, Borneo akhirnya unggul 23-19 di akhir kuarter pertama setelah buzzer beater dari Najeal Young.Borneo terus menggempur pertahanan Pacific di kuarter kedua. Mereka mencetak keunggulan 13 poin lewat back-to-back three point dari Jamarr Andre Johnson. Momentum inilah yang melecut anak-anak Borneo untuk bisa mengakhiri rekor buruk mereka di awal musim IBL Tokopedia 2024. Akhirnya Borneo unggul 44-37 saat kuarter kedua ditutup.Pacific memulai kuarter ketiga dengan tertinggal tujuh angka. Namun itu tidak mengecilkan semangat mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Seperti yang pernah dikatakan head coach Pacific sebelumnya, bahwa mereka butuh kontribusi pemain lokal. Kali ini lima angka dari Gregori Claudie Wibowo di akhir kuarter ketiga, memangkas jarak hingga tersisa satu angka (58-59) dari tuan rumah, Borneo Hornbills.Pacific running score 8-5 untuk membuka kuarter keempat. Sehingga mereka mengambil alih keunggulan 66-64. Tetapi momentum ini lepas begitu saja, karena di sisa empat menit, Borneo menyamakan kedudukan, 69-69. Tuan rumah terus menjaga keunggulan tersebut hingga menit-menit terakhir.Publik tuan rumah bersorak ketika Raymond Shariputra berhasil mengeksekusi satu tembakan three point di sisa satu menit. Tembakan tersebut membuat Borneo unggul 77-74. Tetapi secara mengejutkan, Stephan Hurt berhasil membalas tembakan tersebut. Sehingga skor berubah menjadi 77-77. Usaha kedua tim di sisa waktu 30 detik tidak membuahkan hasil, sehingga laga dilanjutkan melalui babak tambahan waktu.Baca juga: Sean Gelael dan Valentino Rossi Satu Tim di FIA WEC 2024 Pacific menghukum lemahnya pertahanan Borneo di babak tambahan waktu untuk mencetak kemenangan dengan skor 92-86. Hasil ini sekaligus membenamkan Borneo lima laga tanpa kemenangan hingga pekan keempat, musim reguler IBL Tokopedia 2024.Setelah berhasil menyeret laga ke babak overtime, akhirnya kita bisa melihat performa starter Pacific yang gemilang. Ditambah lagi, three point dari Daffa Dhoifullah yang menjadi momentum Pacific memenangkan laga ini.Karena dengan tembakan tersebut, tim tamu unggul dengan margin tujuh angka (86-79), di sisa satu setengah menit babak tambahan waktu. Sementara dua free throw dari Gregorio Claudie Wibowo melengkapi kemenangan Pacific menjadi 92-86.Empat pemain starter Pacific menyelesaikan laga dengan double digit points. Dimulai dari Stephan Hurt (28 poin), M. Aulaz Ariezky Septano (23 poin), Jaylyn Richardson (16 poin), dan Gregorio Wibowo (16 poin). Hurt juga menambahkan 15 poin dan lima assist. Sedangkan Richardson hampir menyentuh triple-double dengan tambahan 10 rebound, dan sembilan assist.Borneo terpaksa menelan kekalahan lagi, dan mereka belum pernah menang dalam lima laga. Meski kali ini performa Jamarr Andre Johnson sangat baik dengan kontribusi 31 poin dan 10 rebound.Najeal Young mencetak 24 poin, lalu Travion Leonard menambahkan 12 poin dan 12 rebound. Sebenarnya tidak ada yang salah dari penampilan Borneo kali ini. Hanya saja mereka seperti kehabisan tenaga di babak overtime. Borneo hanya memasukkan dua tembakan dari 13 attempt di lima menit terakhir.Ini merupakan pertandingan terakhir Pacific sebelum jeda kompetisi, karena Pemilu dan Window 1 FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Sementara Borneo akan bertandang ke Semarang untuk menghadapi Satya Wacana pada hari Minggu, 4 Februari mendatang.