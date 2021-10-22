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Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco (AFP/Gigi Soldano)
Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco (AFP/Gigi Soldano)

MotoGP 2021

MotoGP Emilia Romagna: Zarco Pimpin FP1

Olahraga motogp
Gregorius Gelino • 22 Oktober 2021 16:18
Emilia Romagna: Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menjadi yang terdepan pada sesi latihan bebas perdana MotoGP Emilia Romagna yang digelar Jumat, 22 Oktober. Zarco mencatatkan waktu 1 menit 42,374 detik.
 
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berada di belakangnya dengan catatan 1 menit 43,791 detik. Sedangkan pembalap Ducati, Jack Miller berada di peringkat tiga dengan 1 menit 43,999 detik.
 
Pimpinan klasemen sementara MotoGP, Fabio Quartararo tak mampu berbuat banyak. Pembalap Monster Energy Yamaha itu tercecer di posisi 18 dengan 1 menit 45,477 detik.

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Sementara pesaing beratnya, Francesco Bagnaia, tampil lebih baik. Pembalap Ducati itu berada di posisi keenam dengan 1 menit 44,183 detik.
 
Bagnaia sejatinya memulai latihan dengan baik. Ia sempat berada di posisi ketiga. Tapi ia mengalami kecelakaan downside di tikungan tiga.
 
Hasil lengkap FP1 MotoGP Emilia Romagna:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1'42.374  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'43.791 1.417 / 1.417
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1'43.999 1.625 / 0.208
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1'44.041 1.667 / 0.042
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'44.054 1.680 / 0.013
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1'44.183 1.809 / 0.129
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'44.243 1.869 / 0.060
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'44.324 1.950 / 0.081
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1'44.405 2.031 / 0.081
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'44.513 2.139 / 0.108
11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1'44.575 2.201 / 0.062
12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'44.751 2.377 / 0.176
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1'44.888 2.514 / 0.137
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1'45.011 2.637 / 0.123
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1'45.204 2.830 / 0.193
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1'45.221 2.847 / 0.017
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1'45.445 3.071 / 0.224
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'45.477 3.103 / 0.032
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'45.656 3.282 / 0.179
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1'45.853 3.479 / 0.197
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'45.881 3.507 / 0.028
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1'46.046 3.672 / 0.165
23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1'46.152 3.778 / 0.106
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1'46.966 4.592 / 0.814

 
(ASM)



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