MotoGP Emilia Romagna: Zarco Pimpin FP1

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berada di belakangnya dengan catatan 1 menit 43,791 detik. Sedangkan pembalap Ducati, Jack Miller berada di peringkat tiga dengan 1 menit 43,999 detik.
Pimpinan klasemen sementara MotoGP, Fabio Quartararo tak mampu berbuat banyak. Pembalap Monster Energy Yamaha itu tercecer di posisi 18 dengan 1 menit 45,477 detik.
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Sementara pesaing beratnya, Francesco Bagnaia, tampil lebih baik. Pembalap Ducati itu berada di posisi keenam dengan 1 menit 44,183 detik.
Bagnaia sejatinya memulai latihan dengan baik. Ia sempat berada di posisi ketiga. Tapi ia mengalami kecelakaan downside di tikungan tiga.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Emilia Romagna:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|295.0
|1'42.374
|2
|93
|Marc MARQUEZ
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|291.1
|1'43.791
|1.417 / 1.417
|3
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|291.8
|1'43.999
|1.625 / 0.208
|4
|89
|Jorge MARTIN
|SPA
|Pramac Racing
|Ducati
|292.6
|1'44.041
|1.667 / 0.042
|5
|21
|Franco MORBIDELLI
|ITA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|283.4
|1'44.054
|1.680 / 0.013
|6
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|289.5
|1'44.183
|1.809 / 0.129
|7
|88
|Miguel OLIVEIRA
|POR
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|288.7
|1'44.243
|1.869 / 0.060
|8
|9
|Danilo PETRUCCI
|ITA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|285.7
|1'44.324
|1.950 / 0.081
|9
|27
|Iker LECUONA
|SPA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|283.4
|1'44.405
|2.031 / 0.081
|10
|36
|Joan MIR
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|288.7
|1'44.513
|2.139 / 0.108
|11
|10
|Luca MARINI
|ITA
|SKY VR46 Avintia
|Ducati
|288.0
|1'44.575
|2.201 / 0.062
|12
|46
|Valentino ROSSI
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|284.2
|1'44.751
|2.377 / 0.176
|13
|51
|Michele PIRRO
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|284.9
|1'44.888
|2.514 / 0.137
|14
|73
|Alex MARQUEZ
|SPA
|LCR Honda CASTROL
|Honda
|288.7
|1'45.011
|2.637 / 0.123
|15
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|288.7
|1'45.204
|2.830 / 0.193
|16
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|288.0
|1'45.221
|2.847 / 0.017
|17
|12
|Maverick VIÑALES
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|292.6
|1'45.445
|3.071 / 0.224
|18
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|283.4
|1'45.477
|3.103 / 0.032
|19
|41
|Aleix ESPARGARO
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|288.0
|1'45.656
|3.282 / 0.179
|20
|23
|Enea BASTIANINI
|ITA
|Avintia Esponsorama
|Ducati
|285.7
|1'45.853
|3.479 / 0.197
|21
|4
|Andrea DOVIZIOSO
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|284.2
|1'45.881
|3.507 / 0.028
|22
|30
|Takaaki NAKAGAMI
|JPN
|LCR Honda IDEMITSU
|Honda
|287.2
|1'46.046
|3.672 / 0.165
|23
|33
|Brad BINDER
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|278.3
|1'46.152
|3.778 / 0.106
|24
|32
|Lorenzo SAVADORI
|ITA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|281.9
|1'46.966
|4.592 / 0.814