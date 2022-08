Daftar Gaji Pemain AC Milan 2022 -- 2023, Gaji Ibra Turun Drastis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar gaji pemain AC Milan musim 2022 -- 2023:

(ASM)

Direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara terus melanjutkan misi klub dalam membangun skuat terbaik tanpa memaksakan anggaran. Hal itu dilakukan agar pengeluaran gaji pemain tidak membengkak. Musim ini, Milan kembali berhasil mengurangi anggaran gaji mereka.Salah satu keberhasilan Maldini dan Massara adalah ketika bernegosiasi pembaruan kontrak sekaligus gaji Zlatan Ibrahimovic . Gaji striker gaek yang musim lalu mencapai 7 juta euro itu turun drastis menjadi hanya 1 juta euro per musim.Keberhasilan negosiasi ini tidak lepas dari faktor usia dan cedera yang saat ini tengah dialami Ibra. Striker 40 tahun yang mendapatkan perpanjangan kontrak satu tahun ini kemungkinan baru akan bisa tampil pada Januari usai menjalani operasi lutut di akhir musim lalu.Seperti dilansir dari Sempremilan, saat ini pemain Milan dengan gaji tertinggi adalah Theo Hernandez. Bek sayap asal Prancis yang baru memperpanjang kontraknya hingga 2026 itu menerima gaji 4 juta euro per tahun. Gaji Theo setara dengan Divock Origi, penyerang yang baru didatangkan Milan dari Liverpool secara gratis.Yang menarik, gaji Theo dan Origi hanya separuh dari gaji yang diterima Romelu Lukaku (Inter Milan) dan Paul Pogba (Juventus) yang tercatat sebagai pemain dengan gaji tertinggi di klubnya masing-masing.Secara keseluruhan, manajemen Milan harus merogoh kocek 50.570.000 euro atau setara Rp751 miliar untuk pengeluaran gaji pemain musim 2022 -- 2023 . Angka ini menempatkan Milan di posisi lima dalam daftar klub dengan pengeluaran gaji terbesar di Liga Italia Serie A musim ini.Milan berada di bawah Napoli (51,4 juta euro), AS Roma (59,4 juta euro), Inter Milan (74,2 juta euro) dan Juventus sebagai klub dengan biaya gaji terbesar dengan angka 97.8 juta euro atau setara Rp1,4 triliun per tahun.Kendati demikian, beban gaji Milan musim ini kemungkinan bertambah. Hal ini tidak lepas dari pembaruan kontrak dan peningkatan gaji yang akan diberikan kepada tiga pemain intinya, yakni Rafael Leao, Ismael Bennacer dan Sandro Tonalli.Pemain (Usia) // Gaji per Tahun // (Gaji per Minggu)1. Theo Hernandez (24) // 4 juta euro // (76.923 euro)2. Divock Origi (27) // 4 juta euro // (76.923 euro)3. Olivier Giroud (35) // 3,5 juta euro // (67.308 euro)4. Ante Rebic (28) // 3,5 juta euro // (67.308 euro)5. Fikayo Tomori (24) 3,5 juta euro // (67.308 euro)6. Mike Maignan (26) // 2,8 juta euro // (53.846 euro)7. Tiemoue Bakayoko (27) // 2,5 juta euro // (48.077 euro)8. Charles De Ketelaere (21) // 2,2 juta euro // (42.307 euro)9. Davide Calabria (25) // 2 juta euro // (38.462 euro)10. Alessandro Florenzi (31) // 2 juta euro // (38.462 euro)11. Rafael Leao (23) // 2 juta euro // (38.462 euro)12. Ismael Bennacer (24) //1,5 juta euro // (28, 846 euro)13. Sandro Tonali (22) //1,2 juta euro // (23.077 euro)14. Ciprian Tatarusanu (36) // 1,2 juta euro // (23.077 euro)15. Simon Kjaer (33) // 1,2 juta euro // (23.077 euro)16. Rade Krunic (28) // 1,1 juta euro // (21.153 euro)17. Tommaso Pobega (22) // 1 juta euro // (19.231 euro)18. Ballo Toure (25) // 1 juta euro // (19.231 euro)19. Junior Messias (31) // 1 juta euro // (19.231 euro)20. Alexis Saelemaekers (23) // 1 juta euro // (19.231 euro)21. Zlatan Ibrahimovic (40) // 1 juta euro // (19.231 euro)22. Yacine Adli (21) // 800 ribu euro // (15.384 euro)23. Antonio Mirante (39) // 700 ribu euro // (13.461 euro)24. Pierre Kalulu (22) // 600 ribu euro // (11.538 euro)25. Matteo Gabbia (22) // 600 ribu euro // (11.538 euro)26. Brahim Díaz (22) // 5 ribu euro // (9.615 euro)