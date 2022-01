Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Chelsea vs Liverpool dan Atletico vs Vallecano

(KAH)

Sejumlah pertandingan dari kompetisi-kompetisi top Eropa siap bergulir pada malam hingga dini hari nanti (2-3 Januari 2022). Dua di antaranya yang paling menarik, terdapat pertemuan Chelsea dengan Liverpool dan Atletico Madrid kontra Rayo Vallecano.Chelsea akan bentrok dengan Liverpool untuk memainkan laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Stamford Bridge. Pertandingannya diprediksi sengit karena keduanya merupakan tim papan atas yang sedang mengalami tren negatif akibat para pemainnya terpapar covid-19.Setelah kalah 0-1 dari Leicester City pada pertandingan terakhirnya, Liverpool harus terima turun ke posisi tiga klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Namun, The Blues yang naik ke urutan dua harus tetap berhati-hati karena mereka hanya berselisih 1 poin dengan Liverpool.Beralih ke Spanyol, terdapat pertemuan antara Atletico Madrid dan Rayo Vallecano yang juga tim papan atas La Liga. Atletico sebagai juara bertahan tampak kurang diunggulkan karena sempat mengalami empat kekalahan secara beruntun sebelum melakoni laga. Sementara itu, Vallecano malah sukses menaklukkan Alaves 2-0 pada laga terakhirnya.Selain lanjutan Liga Primer Inggris dan La Liga, masih ada turnamen Coupe de France yang mempertandingkan klub dari berbagai kasta di Prancis, dan salah satunya Chauvigny vs Marseille. Berikut jadwal lengkap liga-liga top Eropa nanti malam:21.00 WIB: Brentford vs Aston Villa21.00 WIB: Everton vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Leeds United vs Burnley23.30 WIB: Chelsea vs Liverpool19.45 WIB: Cannes vs Toulouse19.45 WIB: Versailles vs La Roche VF19.45 WIB: Brest vs Bordeaux19.45 WIB: Nantes vs Vitre22.00 WIB: Bergerac vs Creteil-Lusitanos22.00 WIB: Nancy vs Rennes22.00 WIB: Bastia vs Clermont22.00 WIB: Montpellier vs Strasbourg00.30 WIB: Linas-Montlhery vs Amiens SC00.30 WIB: Thaon vs Reims00.30 WIB: Jura Sud Foot vs Saint-Etienne00.30 WIB: Quevilly Rouen vs Monaco03.00 WIB: Chauvigny vs Marseille20.00 WIB: Getafe vs Real Madrid22.15 WIB: Atletico Madrid vs Rayo Vallecano22.15 WIB: Elche vs Granada00.30 WIB: Alaves vs Real Sociedad00.30 WIB: Real Betis vs Celta Vigo03.00 WIB: Mallorca vs Barcelona