4 Fakta Menarik Liverpool Curi Poin di Markas Aston Villa

(PAT)

Jakarta: Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Setelah bermain imbang dengan Tottenham Hotspur pekan lalu, The Reds berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Aston Villa dengan skor 2-1 pada laga tunda matchday ke-33 Liga Primer Inggris 2021/2022, Rabu, 11 Mei 2022.Kemenangan ini membuat Liverpool sukses menempel Manchester City di puncak klasemen. Saat ini, The Reds berada di posisi kedua mengoleksi jumlah poin yang sama dengan City, yakni 86 poin.Hanya saja, City unggul produktivitas gol ketimbang Liverpool sehingga membuat mereka bertahan di puncak klasemen. The Citizens juga masih berpeluang memperlebar jarak dengan Liverpool.Baca: Hasil Liga Inggris: Tekuk Aston Villa, Liverpool Kembali Tempel City Pasalnya, City baru akan bertanding pada Kamis, 12 Mei 2022, dini hari WIB. Ketika itu, tim besutan Josep "Pep" Guardiola tersebut dijadwalkan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers.Terlepas dari itu, kemenangan atas Villa memperpanjang catatan tak terkalahkan Liverpool di seluruh kompetisi. Sejauh ini, tim asuhan Juergen Klopp tersebut tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan di seluruh ajang.Masih ada beragam fakta menarik lainnya usai Liverpool meraih kemenangan atas Villa. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Villa dan Liverpool sukses mencetak satu gol ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Untuk pertama kalinya, kedua tim saling berbalas gol dalam waktu enam menit pertama di pertandingan Liga Inggris.Satu gol yang dicetak ke gawang Villa merupakan gol ke-15 Sadio Mane bersama Liverpool di Liga Inggris musim ini. Ia menjadi pemain ketiga yang sudah mengoleksi 15 gol untuk The Reds. Sebelumnya, torehan 15 gol sudah dicapai terlebih dulu oleh Mohamed Salah dan Diogo Jota.Ini menjadi catatan menarik buat Liverpool. Sebab, mereka menjadi tim kedua yang memiliki tiga pemain pengoleksi 15 gol dalam semusim di Liga Inggris.Sebelumnya, rekor tersebut dicatatkan terlebih dulu oleh Manchester City di Liga Inggris pada musim 2013/2014. Pada periode tersebut, The Citizens memiliki tiga pemain pengoleksi 15 gol, yakni Yaya Toure, Sergio Aguero, dan Edin Dzeko.Liverpool sudah mencetak 43 gol dalam laga tandang di Liga Inggris musim ini. Ini menjadi catatan gol tandang terbanyak kedua yang dicetak The Reds dalam semusim.Rekor gol tandang terbanyak yang dicetak Liverpool terjadi pada musim 2013/2014. Pada periode tersebut, mereka sukses mencetak 48 gol tandang. Menariknya, The Reds mencatatkan rekor tersebut ketika berada di posisi kedua alias di bawah Manchester City. Situasi ini persis yang dialami Liverpool pada musim ini.Liverpool mampu mengoleksi 14 poin ketika dalam situasi tertinggal terlebih dulu di pertandingan Liga Inggris musim ini. Tidak ada tim yang berhasil meraih poin sebanyak The Reds ketika dalam situasi tertinggal.