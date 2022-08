Kocak, Twitter Southampton Unggah Meme Ini Usai Bournemouth dibantai Liverpool 9-0

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

DM us if you need to talk, @afcbournemouth ???? https://t.co/nrd7RqHMfY — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 27, 2022

Jakarta: Akun twitter resmi Southampton @SouthamptonFC mengunggah postingan yang menggelitik setelah Bournemouth dibantai Liverpool 9-0. @SouthamptonFC mengunggah meme Spider-Man kembar saling tunjuk.Wajah Spider-Man di meme tersebut diganti logo Bournemouth dan Southampton. Meme itu seolah saling menunjuk bahwa kedua tim tersebut mengalami nasib yang sama, yakni kalah dengan kebobolan sembilan gol.(Twitter/@SouthamptonFC)Unggahan tersebut telah mendapat 1900 komentar, 25 ribu re-tweet dan disukai 180 ribu orang. Ada yang menilai cuitan admin resmi klub itu kocak. Selain itu, ada juga yang menyebut ironi.Ya, ironi memang jika melihat catatan Southamptonyang juga pernah kalah dengan skor telak sembilan gol tanpa balas. Hal yang sama seperti dialami Bournemouth saat melawan The Reds di Anfield pada Sabtu, 27 Agustus 2022.Bedanya, The Cherries baru sekali menelan kekalahan besar sampai 9-0 di era Liga Primer Inggris. Sementara, The Saints sudah dua kali mengalaminya.Pertama, ketika menjamu Leicester City pada musim 2019/2022. Southampton kalah 0-9 dari The Foxes.Kedua, pada musim berikutnya 2020/2021 Southampton kembali menelan kekalahan sembilan gol. Kali ini kekalahan telak itu diterima saat melawan Manchester United.Setelah mengunggah meme Spider-Man kembar, @SouthamptonFC kembali mengunggah postingan terkait kekalahan Bournemouth. @SouthamptonFC mengunggah hasil kekalahan Bournemouth atas Liverpool dengan caption "DM kami jika Anda perlu berbicara" sambil memention akun @afcbournemouth.Liverpool berpesta pora ketika menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer yang digelar Sabtu, 27 Agustus. The Reds memberondong sembilan gol ke gawang The Cherries tanpa balas.Kemenangan besar ini membuat Liverpool masuk ke dalam daftar klub yang meraih kemenangan dengan skor besar bersama Man United dan Leicester. Sementara kekalahan 9-0 menjadikan Bournemouth, klub yang mengalami kekalahan terbesar bersama Southampton.