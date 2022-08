Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kemenangan 9-0 Liverpool Samai Rekor MU, Tapi..

Baca juga: Hattrick Haaland Bantu Manchester City Bangkit Jungkalkan Crystal Palace

(RUL)

Jakarta: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana musim ini setelah menekuk Bournemouth sembilan gol tanpa balas. Kemenangan 9-0 atas The Cherries membuat The Reds masuk ke dalam rekor Liga Primer bersama MU.Liverpool dalam tiga laga awal Liga Primer Inggris belum sekalipun meraih kemenangan. Firmino dkk meraih hasil dua kali imbang, dan kalah sekali ketika melawan Man United. Seolah ingin memutus hasil kurang buruk tersebut, Liverpool tampil trengginas ketika menjamu Bournemouth di Anfield. Terbukti, di babak pertama Liverpool sudah mengemas lima gol dan di babak kedua menambah empat gol lagi.Gol pembuka dicetak oleh Luis Diaz pada menit ketiga. Empat gol di paruh pertama masing-masing dicetak oleh Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, dan Virgil van Dijk.Pada paruh kedua, meski sudah unggul lima gol anak asuh Jurgen Klopp tetap tampil menyerang. Terbukti, empat gol kembali disarangkan ke gawang The Cherries.Gol keenam Liverpool didapatkan setelah pemain Bournemouth Chris Mepham menyarangkan bola ke gawangnya sendiri. Firmino menambah penderitaan Bournemouth dengan golnya pada menit ke-62.Unggul tujuh gol belum membuat Liverpool menurunkan intensitas serangan dan The Reds kembali menambah gol pada menit ke-80 lewat kaki Fabio Carvalho memanfaatkan umpan Kostas Tsimikas. Lima menit berselang, Diaz mencetak gol kesembilan Liverpool dan gol keduanya di laga ini setelah menyambut umpan sepak pojok Tsimikas.Kemenangan 9-0 ini membuat Liverpool menyamai rekor rival mereka, MU. Man United merupakan klub Liga Inggris di era Liga Primer yang berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 9-0.Meski begitu, MU lebih unggul dari Liverpool. Pasalnya Setan Merah sudah dua kali meraih kemenangan dengan sembilan gol tanpa balas.(Rekor kemenangan terbesar di Liga Inggris IG/@premierleague)Pertama pada musim musim 1994/1995 Man United menekuk Ipswich dengan skor 9-0. Andy Cole mencetak lima gol di laga tersebut. Empat gol lainnya dicetak oleh Roy Keane, Mark Hughes (2 gol), dan Paul Ince.Kedua ketika MU melumat Southampton pada musim 2020/2021. Man United memberondong gawang The Saints sembilan gol tanpa balas.Gol masing-masing dicetak oleh Wan-Bissaka, Rashford, gol bunuh diri Bednarek, Cavani, Martial (dua gol), McTominay, Fernandes, dan James.Selain MU dan Liverpool, Leicester City juga masuk dalam buku rekor Liga Primer sebagai klub yang pernah meraih kemenangan terbesar 9-0. Juara Liga Inggris musim 2015/2016 itu meraih kemenangan besar saat melawan Southampton pada musim 2019/2020.Jamie Vardy menjadi bintang kemenangan The Foxes atas Southampton di St Mary's Stadium. Vardy mencatatkan hattrick di laga tersebut. Selain itu, Ayoze Perez juga mencetak hattrick. Tiga gol lainnya dicetak oleh Ben Chilwell, Youri Tielemans, dan James Maddison.