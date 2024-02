Hasil Liga Inggris: City Gebuk Burnley, Liverpool Bantai Chelsea

Advertisement

(KAH)

Tiga laga lanjutan pekan ke-22 Liga Primer Inggris 2023/2024 telah selesai bergulir pada Kamis 2 Februari dini hari WIB. Dua di antara hasilnya, terdapat Manchester City dan Liverpool yang menang atas lawan masing-masing.Tampil lebih dulu di Stadion Etihad, City sukses mengalahkan tim papan bawah Burnley dengan skor 3-1. Dua gol mereka saat itu dicetak oleh Julian Alvarez (16', 22'), sedangkan satu sisanya berasal dari Rodri pada menit ke-26.Jelang laga berakhir atau tepatnya pada menit 90+3, Burnley sempat memperkecil kekalahan melalui gol Ameen Al Dakhil yang menuntaskan umpan David Fofana. Dengan begitu, The Citizens keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1.Setelah City bertanding, terdapat Liverpool yang mengalahkan Chelsea dengan skor 4-1 di Stadion Anfield. Hasil ini cukup mengejutkan karena kedua tim selalu bermain imbang dalam tiga pertemuan terakhir di Liga Primer Inggris.Masing-masing gol Liverpool ke gawang Chelsea kali ini dicetak oleh Diogo Jota (23'), Conor Bradley (39'), Dominik Szoboszlai (65') dan Luis Diaz (79'). Darwin Nunez nyaris memperbesar kemenangan The Reds andai bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai algojo penalti pada menit 45+2.Sementara itu, The Blues hanya bisa membalas dengan gol Christopher Nkunku yang menuntaskan umpan Carney Chukwuemeka pada menit ke-71. Mereka memang sering tertekan melakoni laga karena hanya menguasai bola sebanyak 49 persen dan punya 4 total tembakan.Untuk satu laga lainnya, terdapat Tottenham Hotspur yang menaklukkan Brentford dengan skor 3-2. Saat itu, The Lilywhites sebagai tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu, sebelum akhirnya bangkit membalikkan keadaan.Neal Maupay sempat membuka keunggulan Brentford ketika laga baru bergulir 15 menit. Setelah itu, Tottenham menghujani tim tamu dengan tiga gol yang dicetak Destiny Udogie (48'), Brennan Johnson (49') dan Richarlison (56'). Satu gol Brentford lainnya berasal dari Ivan Toney (67').Hasil tiga pertandingan di atas membuat Liverpool tetap memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 51 poin atau masih berjarak lima angka dengan City yang berada di bawahnya.Tottenham naik ke posisi empat dengan kumpulan 43 poin, sedangkan Chelsea turun ke posisi 10 (31 poin) dan Brentford merosot ke urutan 15 (22 poin). Khusus Burnley, tetap di zona merah urutan ke-19 dengan kumpulan 12 poin.