Gelandang Manchester United Hannibal Mejbri Resmi Dipinjam Sevilla

Gelandang Manchester United, Hannibal Mejbri, telah melakukan perjalanan ke Spanyol untuk bergabung dengan Sevilla. Kesepakatan peminjaman tersebut mencakup opsi pembelian dengan harga sekitar 17,5 juta Poundsterling.Dikutip dari The Daily Mail, United awalnya mengakuisisi Mejbri, yang telah bermain sebanyak 27 kali untuk tim nasional Tunisia, dari AS Monaco dengan kesepakatan 9,3 juta Poundsterling.Gelandang ini telah bergabung dengan Man United sejak 2019, setelah melakukan debut seniornya untuk United dalam kemenangan 2-1 melawan Wolves di Molineux pada 2021.Musim ini, dia membuat 10 penampilan di semua kompetisi untuk United, mencetak satu gol saat mereka kalah 3-1 di Old Trafford melawan Brighton yang juga merupakan gol pertamanya untuk tim senior.Bersama Sevilla, Mejbri akan bergabung dengan striker United lainnya, Mateo Mejia yang telah menyetujui kontrak empat setengah tahun di Sevilla. (Jennifer Carorine Gouw/The Daily Mail)