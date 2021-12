Jadwal Babak 8 Besar Liga 2 2021 Resmi Dirilis, Klub Raffi Ahmad Main di Bogor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal babak 8 besar Liga 2 2021:

Jakarta: PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi merilis jadwal babak 8 besar Liga 2 2021. Jadwal itu telah disepakati dalam Manajers Metting yang digelar dengan delapan klub peserta babak 8 besar Liga 1 2021, Selasa, 7 Desember 2021.Babak perempat final Liga 2 2021 akan digelar pada 15-23 Desember 2021, dan terbagi ke dalam dua grup. Pembagian grup babak perempat final sesuai skema yang telah ditetapkan sejak awal.Grup X diisi oleh Sriwijaya FC, klub milik Raffi Ahmad RANS Cilegon FC , Persis Solo, dan Persiba Balikpapan. Sementara Grup Y dihuni PSMS Medan, Martapura Dewa United, PSIM Yogyakarta, serta Sulut United.Untuk laga Grup Y akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Sedangkan laga Grup Y akan memainkan laga di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi."Protokol kesehatan masih sama seperti yang sebelumnya sudah kita terapkan. Terdapat swab antigen kedatangan pada H-2 di hotel tim tempat menginap. Swab PCR maksimal 35 personel tiap tim juga masih berlaku pada H-1 sebelum pertandingan. Hal ini juga termasuk swab antigen di stadion," ucap Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.Di sisi lain, terdapat beberapa kegiatan rangkaian pertandingan yang sebelumnya dilakukan secara virtual akan diuji coba secara tatap muka, yakni aktivitas Match Coordination Meeting (MCM) dan Post-Match Press Conference.Sementara itu, untuk uji coba kehadiran penonton, PSSI dan LIB masih akan mematangkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.Rabu, 15 Desember 2021-Sriwijaya FC Vs Persiba Balikpapan, pukul 18.00 WIB-Rans Cilegon FC Vs Persis Solo, pukul 20.45 WIBVenue: Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.Minggu, 19 Desember 2021-Persiba Balikpapan Vs Rans Cilegon FC, pukul 18.00 WIB-Persis Solo Vs Sriwijaya FC, pukul 20.45 WIBVenue: Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.Rabu, 22 Desember 2021-Sriwijaya FC Vs Rans Cilegon FC, pukul 21.00-Persis Solo Vs Persiba Balikpapan, pukul 21.00Venue: Belum ditentukanKamis, 16 Desember 2021-PSMS Medan Vs Sulut United, pukul 18.00 WIB-Martapura Dewa United Vs PSIM Yogyakarta, pukul 20.45 WIBVenue: Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten BekasiSenin, 20 Desember 2021-Sulut United Vs Martapura Dewa United, pukul 18.00 WIB-PSIS Yogyakarta Vs PSMS Medan, pukul 20.45Venue: Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten BekasiKamis, 23 Desember 2021-PSMS Medan Vs Martapura Dewa United, pukul 21.00-PSIM Yogyakarta Vs Sulut United, pukul 21.00Venue: Belum ditentukan