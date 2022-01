Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 Pekan Ini: Persita vs Persija hingga Arema vs Persipura

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kompetisi BRI Liga 1 Indonesia sudah memasuki pekan ke-21. Laga seru bakal tersaji sejak Rabu 26 Januari hingga Sabtu 29 Januari 2022.Salah satu pertandingan yang akan digelar ialah antara Persita Tangerang kontra Persija Jakarta. Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin penuh demi memperbaiki posisi di tabel klasemen.Saat ini, Persita berada di urutan kesepuluh dengan raihan 25 poin. Sedangkan Persija berada di peringkat kedelapan dengan mengantongi 29 poin.Dari lima pertandingan terakhir, Persita hanya satu kali menang dan sisanya selalu menelan kekalahan. Sementara Persija, Marko Simic dkk meraih dua kemenangan, dua kali imbang, dan satu kali kalah.Pada pertandingan lainnya, Arema FC akan berhadapan dengan Persipura . Singo Edan bakal mendapatkan tantangan dari Mutiara Hitam untuk mempertahankan konsistensi.Persipura juga sedang berjuang untuk meninggalkan posisi 15 di tabel klasemen. Apalagi, Persipura tidak pernah kalah dalam lima laga terakhir. Sedangkan Arema, mereka tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir.Sementara pemimpin puncak klasemen Bhayangkara FC akan bersua Persik Kediri. Pada pertemuan pertama, The Guardian berhasil menang 2-0 atas Persik.Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 2021 -- 2022 pekan ke-21:Pukul 15.15 WIB Persiraja Banda Aceh vs Persela Lamongan (Live - Vidio)Pukul 20.30 WIB Persita Tangerang vs Persija Jakarta (Live - Indosiar)Pukul 15.15 WIB Persik Kediri vs Bhayangkara FC (Live - Vidio)Pukul 18.15 WIB Madura United vs PSIS Semarang (Live - Indosiar)Pukul 20.00 WIB Barito Putera vs PSM Makassar (Live - O-Channel)Pukul 20.45 WIB Arema FC vs Persipura Jayapura (Live - Indosiar)Pukul 15.15 WIB Bali United vs Borneo FC (Live - Indosiar)Pukul 18.15 WIB Persebaya Surabaya vs PSS Sleman (Live - Indosiar)Pukul 20.45 WIB Persib Bandung vs Persikabo 1973 (Live - Indosiar)