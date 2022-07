Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man United vs Aston Villa, Bayern vs Man City, Madrid vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air kembali disuguhkan pertandingan-pertandingan seru pada Sabtu, 23 Juli 2022 sore hari hingga Minggu, 24 Juli 2022 pagi hari WIB. Setidaknya ada 11 pertandingan yang akan dimainkan tim-tim raksasa Eropa dalam periode itu.Laga Manchester United vs Aston Villa menjadi salah satunya. Kedua tim ini akan berduel di Stadion Optus, Perth, Australia pada pukul 16.45 WIB.Bagi United, ini menjadi laga keempat yang dilakoni mereka dalam agenda pramusim 2022. Sebelumnya, Red Devils sudah menghadapi tiga tim seperti Liverpool, Melbourne Victory, dan Crystal Palace.Hasilnya pun memuaskan. Tak tanggung-tanggung, United mampu memenangkan ketiga pertandingan tersebut.Rapor impresif juga ditunjukkan Villa sepanjang pramusim. Dari tiga laga yang dilakoni, tim asuhan Steven Gerrard tersebut mampu meraih kemenangan.Selain laga tersebut, sejumlah laga besar juga digelar di Amerika Serikat pada Minggu, 24 Juli 2022 pagi hari WIB. Dimulai dari laga antara Bayern Muenchen vs Manchester City Ini akan menjadi laga yang seru disaksikan. Mengingat, kedua tim sedang dalam tren bagus dalam pramusim ini.Sebelumnya, Muenchen dijadwalkan menghadapi DC United pada 21 Juli 2022. Pada laga itu, mereka berhasil menang dengan skor telak 6-2.Hasil positif juga diraih City ketika menghadapi tim Meksiko, America pada hari yang sama. The Citizens pun mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1.Sementara itu, laga besar lainnya yang tersaji di Amerika, yakni antara Arsenal vs Chelsea. Kedua tim akan memainkan turnamen pramusim bertajuk Florida Cup 2022. Selang beberapa jam, ada duel El Clasico antara Real Madrid kontra Barcelona yang digelar Stadion Allegiant, Las Vegas.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan pramusim 2022 pada Sabtu, 23 Juli 2022 sore hari hingga Minggu, 24 Juli 2022 dini hari WIB:Sabtu, 23 Juli 202216:45: Manchester United vs Aston Villa ( link live streaming 17:00: Paris Saint-Germain vs Urawa Reds20:00: Ajax vs Eintracht Frankfurt21:00: Rangers vs Tottenham Hotspur23:00: PSV vs Real Betis23:00: Zalaegerszegi TE vs AC Milan23:00: Trabzonspor vs Torino23:30: RC Lens vs Inter MilanMinggu, 24 Juli 202200:00: Wolverhampton Wanderers vs Besiktas01:00: AS Roma vs OGC Nice06:00: Bayern Muenchen vs Manchester City (live Kompas TV)07:00: Arsenal vs Chelsea ( link live streaming 10:00: Real Madrid vs Barcelona ( link live streaming