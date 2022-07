Jadwal dan Link Live Streaming Laga Perdana Liga 1 2022/2023 Hari Ini: PSIS vs RANS Nusantara, Bali United vs Persija

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 dimulai hari ini, Sabtu, 23 Juli 2022. Sebanyak delapan tim dijadwalkan bertanding di laga perdana.Laga antara PSIS Semarang vs RANS Nusantara menjadi pembuka Liga Indonesia musim ini. Kedua tim akan bertanding pada pukul 15.00 WIB.Sebuah pertandingan yang cukup menarik disaksikan. Mengingat, ini juga merupakan penampilan pertama RANS Nusantara di kasta teratas Liga Indonesia.Pelatih RANS Nusantara Rahmad Darmawan memastikan timnya sudah siap untuk menghadapi laga perdana ini. Namun, pria yang akrab disapa Coach RD itu meminta anak asuhnya tidak terkena sindrom laga perdana."Para pemain diharapkan jangan sampai terkena sindrom pertandingan pertama," ujar RD di sela latihan resmi di Stadion Jatidiri Semarang dikutip dari Antara pada Jumat, 22 Juli 2022.Optimisme juga dilontarkan pelatih PSIS Sergio Alexandre. Ia pun yakin timnya bisa meraih hasil terbaik. Apalagi, laga ini dimainkan di kandang sendiri."Main di Semarang, kami menginginkan capaian hasil terbaik," kata SergioSelain duel PSIS vs RANS, laga perdana Liga 1 Indonesia musim ini juga akan diramaikan dengan bigmatch antara Bali United vs Persija . Laga ini digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada pukul 20.00 WIB.Laga ini pun diprediksi berjalan sengit. Mengingat, kedua tim punya ambisi besar untuk meraih kemenangan, terutama Persija.Selain meraih tiga poin, Macan Kemayoran tampaknya ingin memperbaiki rapor buruk selama menghadapi Bali United pada musim lalu. Dari dua pertandingan yang dilakoni, Persija selalu kalah dari Bali United.Pelatih Persija Thomas Jens Uwe Doll pun mengaku timnya sudah siap menghadapi laga perdana ini. Ia menilai skuatnya telah cukup lama mempersiapkan diri dan menekuni rangkaian latihan untuk menghadapi musim ini."Saya di Indonesia sejak delapan minggu yang lalu, kami di Indonesia, dan saya pikir semua siap karena akhirnya kami bisa bertanding di liga, dan para pemain ada dalam kondisi yang prima," ujar Doll dalam jumpa pers di Kuta, Badung, Jumat, 22 Juli 2022.Sementara itu, pelatih Bali United Stefano 'Teco' Cugurra meminta anak-anak asuhnya mewaspadai kekuatan Persija. Ia pun menyatakan timnya wajib bekerja ekstra keras untuk bisa meraih kemenangan."Besok lawan kami tim yang matang dan Persija klub besar. Kami harus kerja ekstra keras buat menang untuk pertandingan besok," kata Teco.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming laga perdana Liga 1 Indonesia 2022/2023 pada Sabtu, 23 Juli 2022:15.00: PSIS Semarang vs RANS Nusantara (live Indosiar)18.15: PSS Sleman vs PSM18.15: Madura United vs Barito Putera20.00: Bali United vs Persija (live Indosiar)Klik link live streaming pertandingan Liga 1 Indonesia di sini