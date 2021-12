Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Leg pertama semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Singapura vs Timnas Indonesia akan digelar pada, Rabu 22 Desember 2021 di Stadion Nasional Singapura, pada pukul 19.30 WIB. Leg kedua akan digelar tiga hari setelahnya.Timnas Singapura adalah runner up Grup A sedangkan Timnas Garuda adalah juara Grup B. Catatan pertemuan kedua tim di ajang Piala AFF, tuan rumah Singapura masih unggul tipis.Data pertemuan kedua tim sepanjang sejarah, kedua negara berjumpa 60 kali. Dominasi masih milik skuad Garuda yang sudah memenangkan 31 laga. Sedangkan The Lions, julukan Timnas Singapura, baru menorehkan 18 kemenangan. Sisanya 11 pertandingan berakhir imbang.Namun, Singapura begitu mendominasi pertemuan dalam 10 pertemuan terakhir, termasuk di ajang Piala AFF. Timnas Singapura sudah mengantongi 6 kemenangan, 2 hasl imbang, dan baru kalah 2 kali dalam periode tersebut.Di Piala AFF, catatan Singapura cukup menakutkan bagi lawan-lawannya. Empat kali juara (1998, 2004, 2007 dan 2012) adalah bukti sahihnya.Singapura memang bisa menghindari juara bertahan, Vietnam,. Namun pelatih Tatsuma Yoshida mengatakan, mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, demikian dilansir www.affsuzukicup.com.“Kami harus siap menghadapi lawan mana pun dan kami tahu apa yang kami hadapi karena saya yakin Indonesia akan terus bermain sangat agresif seperti yang telah mereka lakukan sepanjang turnamen.""Sayangnya kami kehilangan Shakir Hamzah dan Gabriel Quak karena cedera, tetapi kami memiliki cara bermain yang kami yakini. Kami harus mempercayai konsep tentang bagaimana kami ingin bermain dan mencoba mengalahkan mereka sebagai sebuah tim."Kiper Hassan Sunny menanggapi ketidakpuasan pendukung tuan tumah dan mendesak mereka kembali mendukung tim. Seperti diketahui, di laga terakhir Grup A, Singapura takluk dari Thailand 0-2. Usai laga, siulan kekecewaan pendukung bergema di stadion.“Saya terkejut dengan itu, tetapi saya yakin itu hanya minoritas kecil dan kami tidak bisa menilai semua penggemar dengan cara yang sama."“Kami membutuhkan keuntungan karena kami bermain di kandang dan saya tahu bahwa dengan banyak penggemar Indonesia juga mungkin muncul, kami membutuhkan dukungan dari seluruh negeri.”Sementara timnas Garuda kembali ke semifinal setelah gagal di edisi sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut pertandingan besok sebagai 'final'.“Untuk dua pertandingan pertama kami ingin meningkatkan tingkat kebugaran dan kohesi kami dan sejak saat itu kami seperti telah memainkan serangkaian final."“Itulah mentalitas yang harus kami miliki di setiap pertandingan ke depan dan saya sudah memberi tahu tim bahwa kami akan mendekati pertandingan ini seolah-olah ini adalah final.”Pelatih Korea itu juga mengkonfirmasi dan memperingatkan timnya, bahwa Singapura kemungkinan akan menjadi lawan yang keras.“Sayangnya (penyerang) Egy Maulana tidak akan tersedia karena dia baru tiba di Singapura hari ini tetapi kami berharap dia akan tersedia untuk pertandingan berikutnya."“Kami tahu bahwa Singapura memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan mereka memiliki kualitas yang baik baik dalam menyerang maupun bertahan sehingga kami harus tetap fokus sepanjang pertandingan.”Leg pertama semifinal, Singapura lebih dulu menjadi tuan rumah. Laga diprediksi bakal sengit. Kedua kesebelasan bakalan ngotot mendapatkan poin. Gol tandang akan menentukan jalan laga berikutnya ke final. Skuat Garuda bisa memanfaatkan momentum kebangkitan dengan agresivitas pemain mudanya. Sementara Singapura berharap dukungan kembali pendukungnya.Berikut enam pertemuan Singapura vs Indonesia di ajang Piala AFF:- Indonesia vs Singapura 1-3 (8 Januari 2005)- Singapura vs Indonesia 2-1 (16 Januari 2005)- Singapura vs Indonesia 2-2 (17 Januari 2007) peyisihan grup- Indonesia vs Singapura 0-2 (9 Desember 2008) penyisihan grup- Singapura vs Indonesia 1-2 (25 November 2016) penyisihan grup- Singapura vs Indonesia 1-0 (9 November 2018) penyisihan grup