Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Chelsea vs Liverpool, West Ham vs City

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji di kompetisi dan turnamen top Eropa pada Sabtu, 14 Mei 2022 malam hari hingga Minggu, 15 Mei 2022 dini hari WIB. Pertandingan final Piala FA tampaknya menarik banyak perhatian. Sebab, turnamen tersebut akan mempertemukan dua tim raksasa, yakni Chelsea vs Liverpool Laga Chelsea vs Liverpool akan digelar di Stadion Wembley dan dimulai pada pukul 22.45 WIB.Laga ini diprediksi akan berjalan seru karena kedua tim diyakini memiliki ambisi besar untuk meraih gelar Piala FA 2021/2022. Terutama untuk Chelsea Pasalnya, ini menjadi satu-satunya trofi yang bisa didapat The Blues pada musim ini. Sebelumnya, Chelsea dipastikan gagal meraih gelar di tiga kompetisi seperti Liga Primer Inggris, Piala Liga Inggris, dan Liga Champions.Namun, ini bukan raihan mudah buat Chelsea. Mereka harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan Liverpool yang juga berambisi meraih trofi Piala FA. Bagi Liverpool , gelar Piala FA ini akan membuka kans meraih quadruple alias meraih empat gelar musim ini.Baca: 5 Fakta Menarik Jelang Chelsea vs Liverpool di Final Piala FA Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Liga Primer Inggris. Salah satunya pertandingan antara West Ham United vs Manchester City Laga ini merupakan laga krusial buat City. The Citizens wajib meraih kemenangan guna menjauhi Liverpool sekaligus menjaga kans meraih gelar Liga Inggris.Kemudian, ada duel antara AS Roma vs Venezia yang akan digelar di Liga Serie-A Italia pada dini hari nanti. Laga ini diprediksi berjalan seru karena mereka sama-sama mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka.Roma wajib menang pada laga ini untuk bisa menjaga peluang finis di posisi lima besar. Saat ini, mereka berada di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 59 poin dan terpaut tiga poin dari Lazio.Sedangkan Venezia butuh menang untuk bisa menjaga peluang keluar dari zona degradasi, meskipun terbilang tipis. Saat ini, mereka masih terpaut lima poin dari Salernitana yang berada di posisi ke-17.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming liga-liga top Eropa pada Sabtu, 14 Mei 2022 hingga Minggu, 15 Mei 2022: