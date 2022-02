Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: MU Jamu Southampton dan Napoli Hadapi Inter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Rentetan pertandingan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (12-13 Februari WIB). Beberapa di antaranya berasal dari lanjutan Liga Primer Inggris dan Serie A Italia, serta laga pamungkas Piala Dunia Antarklub.Dari Liga Primer Inggris, terdapat Manchester United (MU) yang akan menjamu Southampton di Stadion Old Trafford. Lalu beberapa jam kemudian, giliran Manchester City yang bertandang menghadapi Norwich City.Manchester United diyakini bakal lebih bersemangat mengejar kemenangan karena sedang merosot ke posisi enam klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Sedangkan Manchester City bisa sedikit bersantai di markas Norwich karena masih berada di puncak dengan jarak 9 poin dengan Liverpool sebagai pesaing terkuat.Beralih ke Serie A Italia, terdapat Big Match antara Napoli kontra Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona yang diyakini tidak kalah sengit karena keduanya berada di urutan teratas klasemen sementara. Jika mampu menang, Napoli berhak naik ke puncak karena hanya berjarak 1 poin dengan Inter yang berada di atasnya.Pertemuan Villarreal dengan Real Madrid bakal mewarnai rangkaian laga lanjutan La Liga Spanyol. Los Blancos sebagai pemuncak klasemen sementara wajib berhati-hati karena tuan rumah Villarreal sedang mengincar kemenangan untuk naik ke posisi empat.Masih banyak pertandingan seru lainnya yang bakal bergulir di sepanjang malam nanti. Berikut jadwal lengkapnya:19.30 WIB: Manchester United vs Southampton22.00 WIB: Brentford vs Crystal Palace22.00 WIB: Everton vs Leeds United22.00 WIB: Watford vs Brighton & Hove Albion00.30 WIB: Norwich City vs Manchester City23.00 WIB: Montpellier vs Lille03.00 WIB: Lyon vs Nice21.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg21.30 WIB: Borussia M'gladbach vs Augsburg21.30 WIB: Freiburg vs Mainz21.30 WIB: Bochum vs Bayern Muenchen21.30 WIB: Greuther Fuerth vs Hertha Berlin00.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Stuttgart21.00 WIB: Lazio vs Bologna00.00 WIB: Napoli vs Inter Milan02.45 WIB: Torino vs Venezia20.00 WIB: Cadiz vs Celta Vigo22.15 WIB: Villarreal vs Real Madrid00.30 WIB: Rayo Vallecano vs Osasuna03.00 WIB: Atletico Madrid vs Getafe20.00 WIB: Al Hilal vs Al Ahly (Perebutan juara tiga)23.30 WIB: Chelsea vs Palmeiras (final)